Ковальчук: мы много вкладываем и имеем право требовать от тренеров и спортсменов более достойного выступления на международной арене

Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
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– Футбол и хоккей – самые массовые виды спорта. Мы много вкладываем и имеем право требовать от тренеров и спортсменов более достойного выступления на международной арене, – подчеркнул глава спортивного ведомства.
Отвечая на вопрос, есть ли смысл вкладываться в другие виды спорта, которые более благодарны по отдаче, Сергей Ковальчук ответил:
– Это спорт, и если бы было так просто поменять тренера, то, наверное, по такой схеме поступали бы все. Если мы создадим правильную систему, в которой будем одной командой, если тренер обладает современными навыками, умениями, программами, то будет результат.
Министр спорта также рассказал о том, как происходит разделение финансирования по видам спорта:
– Сегодня определены приоритетные виды – их 20. Стать приоритетным может любое спортивное направление, но для этого нужно показать определенный результат на чемпионатах Европы и мира, а также на крупных международных соревнованиях. Это гибкая система. Разница в финансировании между приоритетными и неприоритетными видами спорта в том, что первые получают 70 процентов от всего финансирования, а на последние выделяются оставшиеся 30 процентов.