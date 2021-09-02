Ковальчук: мы много вкладываем и имеем право требовать от тренеров и спортсменов более достойного выступления на международной арене

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БЕЛТА

, – подчеркнул глава спортивного ведомства.Отвечая на вопрос, есть ли смысл вкладываться в другие виды спорта, которые более благодарны по отдаче, Сергей Ковальчук ответил:Министр спорта также рассказал о том, как происходит разделение финансирования по видам спорта: