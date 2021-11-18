Myśl Polska: серьезные государства разбираются с миграционным кризисом, а Польша увлечена играми в песочнице

– пишет Пшемыслав Пяста.Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил тему по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, а канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с Александром Лукашенко.– подчеркивает автор.иронизирует историк.(самопровозглашенный президент, считающий себя законным преемником польского правительства в изгнании. –пишет Пшемыслав Пяста.Он отметил, что Польша «все же не сидит сложа руки»., – добавил автор.– резюмировал Пшемыслав Пяста.