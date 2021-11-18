Myśl Polska: серьезные государства разбираются с миграционным кризисом, а Польша увлечена играми в песочнице

Об этом в своей аналитической статье для издания Myśl Polska пишет историк, президент польского Национального фонда имени Романа Дмовского Пшемыслав Пяста. Перевод статьи опубликован на интернет-портале «ИноСМИ».
«Несерьезные государства занимаются несерьезными делами, а с тем хаосом, который они создали, стараются разобраться серьезные игроки. Нет ничего удивительного в том, что, когда на польско-белорусской (а следовательно, европейско-белорусской) границе сложилась патовая ситуация, они подключились к делу», – пишет Пшемыслав Пяста.
Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил тему по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, а канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с Александром Лукашенко. «Появились ли какие-нибудь решения, мы не знаем, впрочем, подобные переговоры служат другой цели: заинтересованные стороны начали ювелирную дипломатическую игру. Благодаря этому они наверняка добьются части своих политических целей», – подчеркивает автор.
«Чем занималась тем временем Польша? С Россией она не разговаривает, поскольку той руководит злой чекист Путин... Разумеется, мы не разговариваем и с Лукашенко, ведь, как мы знаем из центральной прессы, это ужасный диктатор. Исключительно этичная Польша не ведет сотрудничества с диктаторами, если только это не приказывают нам делать Соединенные Штаты», – иронизирует историк.
«Мы не поддерживаем диалог «с режимом Лукашенко», считая президентом Республики Беларусь госпожу Тихановскую – домохозяйку по профессии. Мы относимся к ней со всей серьезностью и чествуем ее при каждом удобном случае. Она даже получила в подарок большой особняк в Варшаве. Если бы Беларусь решила придерживаться принципа взаимности в двусторонних отношениях, ей бы следовало считать президентом Польской Республики Яна Збигнева Потоцкого (самопровозглашенный президент, считающий себя законным преемником польского правительства в изгнании. – Прим. «ИноСМИ»)», – пишет Пшемыслав Пяста.
Он отметил, что Польша «все же не сидит сложа руки». «Национальный банк, например, собирается выпустить коллекционную банкноту в честь победы польских пограничников над группой особо неприятных иммигрантов. Эта виктория, по всей видимости, превосходит по своему блеску триумф в Хотинской битве 1671 года, годовщину которой мы недавно отмечали, поскольку та специальной банкноты не удостоилась», – добавил автор.
«Непослушный ребенок увлечен играми в песочнице, поэтому серьезным игрокам пришлось взвалить на себя груз управления действительностью. Хорошо, что у нас есть канал «Тэ-фау-пэ», который объяснит нам постфактум, какие огромные заслуги в решении нашей проблемы принадлежат президенту Дуде, премьеру Моравецкому и министру Сасину. Ну и, конечно, у нас еще останется от всего этого красивейшая коллекционная банкнота», – резюмировал Пшемыслав Пяста.