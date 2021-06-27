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Мы должны и дальше нести славные традиции, которые есть в нашей стране - Петришенко

22 июня отмечалась 80-я годовщина со дня начала Великой Отечественной войны. По всей стране прошли праздничные мероприятия. О важности сохранения исторической памяти высказался заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в эфире программы «Уроки прошлого и настоящего» на «Беларусь 1». 

Архивное фото

- Посещая такие места, как Брестская крепость, Хатынь, Курган славы, всплывают лица героев, простых людей, тружеников, воинов Красной Армии: всех тех людей, которые приняли сильнейший удар и стали на защиту своей Родины. И мне всегда хочется сказать западным деятелям, которые утверждают, что мы как-то не так трактуем историю. А как можно трактовать историю, если треть нашего населения истребили? – задался вопросом вице-премьер. 

Как считает Игорь Петришенко, белорусы впитали генный код исторической памяти и уважения к ветеранам. 

- Мы должны и дальше нести эти славные традиции, которые есть в нашей стране – почитание ветеранов, ухаживание за их могилами, - добавил он и напомнил, что на территории Беларуси проживают более девяти с половиной тысяч ветеранов. 

Игорь Петришенко отметил, что государством ведется постоянная работа для поддержки и помощи таким людям. 

- Мы оказываем помощь со стороны государства – это повышенное пенсионное обеспечение, ежемесячная добавка к пенсии, это бесплатная медицина и проезд в общественном транспорте. Это и санаторно-курортное лечение, и льготы по оплате жилья, оказание содействия со по доставке продуктов.

Он также затронул тему нацистских преступлений. По мнению Игоря Петришенко, виновные должны быть привлечены к той ответственности, которая была вынесена им по результатам победы во Второй мировой войне и ВОВ. 

- Сейчас мы активизировали эту работу по линии Генпрокуратуры, были отправлены соответствующие запросы. 

Вице-премьер также прокомментировал принятие Закона «О недопущении реабилитации нацизма» и соответствующие изменения в другие законодательные акты Беларуси. 

- Мы вынуждены были принять более жесткие законы, связанные с запретом пропаганды нацизма, экстремизма, четко прописать правовые нормы. Жизнь показала: с развитием определенных временных параметров тот великий подвиг отдаляется от свидетелей, которых с каждым годом становится все меньше. Время подсказало, что мы должны принять дополнительные меры и построить механизмы, которые системно воздействуют на сознание людей с целью сформировать четкое понимание и оценку того святого подвига, - заключил он. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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