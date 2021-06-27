Мы должны и дальше нести славные традиции, которые есть в нашей стране - Петришенко

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задался вопросом вице-премьер.Как считает Игорь Петришенко, белорусы впитали генный код исторической памяти и уважения к ветеранам.- добавил он и напомнил, что на территории Беларуси проживают более девяти с половиной тысяч ветеранов.Игорь Петришенко отметил, что государством ведется постоянная работа для поддержки и помощи таким людям.Он также затронул тему нацистских преступлений. По мнению Игоря Петришенко, виновные должны быть привлечены к той ответственности, которая была вынесена им по результатам победы во Второй мировой войне и ВОВ.Вице-премьер также прокомментировал принятие Закона «О недопущении реабилитации нацизма» и соответствующие изменения в другие законодательные акты Беларуси.- заключил он.