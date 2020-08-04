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Мы должны больше работать с молодежью. Мнение

Такое мнение озвучила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского районного исполнительного комитета Наталья Жишко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию:


– Это было самое сильное Послание Президента за все годы, очень эмоциональное и очень искреннее. Я никогда за все годы не слышала столько эмоций в нем как в человеке и руководителе. Это было так искренне, что захватило всех: в самом конце зал стоял и аплодировал. Президент очень правильно сказал: сегодня самое главное  – сохранить страну. Еще один важный момент  – наша работа с молодежью. Об этом тоже шла речь. 

Собеседница рассказала, что долгое время работала учителем и видит, как меняются молодые люди:

– Президент правильно отметил: возможно, мы где-то недоработали – и на уровне семьи, и на уровне школе.  Сегодня этому нужно уделять пристальное внимание. Не менее важны и вопросы экономики, все направления работы четко обозначены. 
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Фото: Полина КОНОГА
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