Такое мнение озвучила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского районного исполнительного комитета Наталья Жишко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию:
– Это было самое сильное Послание Президента за все годы, очень эмоциональное и очень искреннее. Я никогда за все годы не слышала столько эмоций в нем как в человеке и руководителе. Это было так искренне, что захватило всех: в самом конце зал стоял и аплодировал. Президент очень правильно сказал: сегодня самое главное – сохранить страну. Еще один важный момент – наша работа с молодежью. Об этом тоже шла речь.
Собеседница рассказала, что долгое время работала учителем и видит, как меняются молодые люди:
– Президент правильно отметил: возможно, мы где-то недоработали – и на уровне семьи, и на уровне школе. Сегодня этому нужно уделять пристальное внимание. Не менее важны и вопросы экономики, все направления работы четко обозначены.
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Мы должны больше работать с молодежью. Мнение
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Фото: Полина КОНОГА