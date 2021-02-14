«Мы для них деточки, доченьки…» Фольклористка о народно-песенном искусстве и о женщинах в науке

— рассказывает заведующая научно-исследовательским отделом Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент Лилия Фаильевна Баранкевич.О трудностях и радостях работы фольклориста Лилия Фаильевна знает не понаслышке. Начиная с 1988 года, каждое лето, с перерывами на рождение детей, она вместе со студентами выезжает в фольклорные экспедиции в отдаленные уголки Беларуси. Записывает не только песни, но и рассказы людей, их семейные истории.В 2012 году, после триумфа «Бурановских бабушек» на «Евровидении», наши телевизионщики вспомнили об этом народном коллективе, и об ананчицких бабушках заговорила вся страна.В те годы Матрёна Ивановна Михновец не спешила рассказывать, как её отец в 1930-ых годах разъезжал на телеге по окрестным сёлам, распевая духовные стихи — или, как говорят в народе, «святые песни». Его неизменной спутницей была колёсная лира — древний музыкальный инструмент, который можно увидеть в музее Белорусской филармонии, — и малолетняя дочь Матрёна, которая отлично запомнила отцовский репертуар. Так из глубины веков до нас дошли музыкально-поэтические сокровища наших предков.Но в наши дни эти песни бы потерялись, если бы не труд фольклористов.Задумывалась она и о собственной смертности. И когда на поверхность всплыла такая огромная и перспективная тема, поручила ее 20-летней второкурснице Лилии Баранкевич (тогда ещё Шамсутдиновой).— рассказывает Лилия Фаильевна.Удивительными и уникальными были эти экспедиции, в которых я тоже участвовала. Ничего подобного не было ни в одной консерватории Советского Союза, а позже СНГ. Изначально эту форму придумала зачинательница белорусской этномузыкологии Лидия Сауловна Мухаринская, а ее ученица Лариса Костюковец отшлифовала ее до совершенства.Студенты выезжали большой группой на две-три недели, жили в палатках, готовили пищу на костре, в свободное время наслаждались туристической романтикой… и очень много работали. В удачные годы привозили из экспедиции по 800-900 песен. В советское время таскали за собой десятикилограммовый диктофон — он назывался «репортер». Студенты вручную записывали тексты, а музыку зимой расшифровывали, перекладывали на ноты. Эта работа вообще похожа на журналистскую — поиск людей, умение разговорить, «распеть» их, затем кропотливая работа по расшифровке…И, конечно, в экспедиционной жизни и труде ярко раскрываются характеры и способности студентов. Тут-то Лариса Филипповна заприметила Лилю, предложила ей заняться духовными стихами, а затем направила в Ананчицы, к Матрёне Ивановне Михновец.История Матрёны Ивановны юную дипломницу глубоко потрясла:О песнях, особенно о духовных стихах Лилия Фаильевна говорит часами. Законно гордится своим вкладом в науку:Благодаря таким энтузиастам, как Лилия Фаильевна Баранкевич, в Беларуси сформировалась собственная этномузыкологическая школа, которая занимает верхние строчки в рейтингах по всему миру.На закуску я задала Лилии Фаильевне вопрос, ощущает ли она какие-нибудь проблемы в работе в связи с тем, что она женщина. Ведь беседовали мы в Международный день женщин и девочек в науке, и имелась в виду дискриминация.Вот такой у нас в Беларуси гендерный уклон.