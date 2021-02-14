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  2. «Мы для них деточки, доченьки…» Фольклористка о народно-песенном искусстве и о женщинах в науке

«Мы для них деточки, доченьки…» Фольклористка о народно-песенном искусстве и о женщинах в науке

Музыкальная фольклористика — одна из самых «женских» наук с конца XIX века. Сколь бы огромен ни был вклад таких титанов, как Балакирев и Римский-Корсаков, — первой, кто 140 лет назад зафиксировал образцы русского народного многоголосия, была уроженка Брест-Литовска Евгения Эдуардовна Линёва. И она чуть ли не первая в 1897 году для записи народных певцов использовала фонограф.


— У Линёвой есть замечательные воспоминания, как она по русскому Северу в тяжёлых условиях ездила и записывала, — рассказывает заведующая научно-исследовательским отделом Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент Лилия Фаильевна Баранкевич. 

О трудностях и радостях работы фольклориста Лилия Фаильевна знает не понаслышке. Начиная с 1988 года, каждое лето, с перерывами на рождение детей, она вместе со студентами выезжает в фольклорные экспедиции в отдаленные уголки Беларуси. Записывает не только песни, но и рассказы людей, их семейные истории. 


— В марте 1991 года во время подготовки к дипломной работе моя наставница, профессор Лариса Филипповна Костюковец отправила меня в творческую командировку в деревню Ананчицы Солигорского района, — рассказывает Лилия Баранкевич. — Там я встретилась с Матрёной Ивановной Михновец — солисткой знаменитого ананчицкого хора. 

В 2012 году, после триумфа «Бурановских бабушек» на «Евровидении», наши телевизионщики вспомнили об этом народном коллективе, и об ананчицких бабушках заговорила вся страна. 

— А открыла их Лариса Филипповна Костюковец, — продолжает моя собеседница. — Еще в 1970-ых годах она с огромным успехом возила их в Москву, но не знала, что одна из ананчицких певиц — дочь лирника.



В те годы Матрёна Ивановна Михновец не спешила рассказывать, как её отец в 1930-ых годах разъезжал на телеге по окрестным сёлам, распевая духовные стихи — или, как говорят в народе, «святые песни». Его неизменной спутницей была колёсная лира — древний музыкальный инструмент, который можно увидеть в музее Белорусской филармонии, — и малолетняя дочь Матрёна, которая отлично запомнила отцовский репертуар. Так из глубины веков до нас дошли музыкально-поэтические сокровища наших предков. 

Но в наши дни эти песни бы потерялись, если бы не труд фольклористов.

— Люди умирают, и никуда от этого не деться, — вздыхает Лилия Фаильевна. — Поэтому Лариса Филипповна Костюковец говорила: «Я хоть на коленях буду ползать, но буду ездить в экспедиции».

Задумывалась она и о собственной смертности. И когда на поверхность всплыла такая огромная и перспективная тема, поручила ее 20-летней второкурснице Лилии Баранкевич (тогда ещё Шамсутдиновой). 


— Лариса Филипповна ко мне присмотрелась, когда я после первого курса поехала в Ошмянский район, — рассказывает Лилия Фаильевна.

Удивительными и уникальными были эти экспедиции, в которых я тоже участвовала. Ничего подобного не было ни в одной консерватории Советского Союза, а позже СНГ. Изначально эту форму придумала зачинательница белорусской этномузыкологии Лидия Сауловна Мухаринская, а ее ученица Лариса Костюковец отшлифовала ее до совершенства.

Студенты выезжали большой группой на две-три недели, жили в палатках, готовили пищу на костре, в свободное время наслаждались туристической романтикой… и очень много работали. В удачные годы привозили из экспедиции по 800-900 песен. В советское время таскали за собой десятикилограммовый диктофон — он назывался «репортер». Студенты вручную записывали тексты, а музыку зимой расшифровывали, перекладывали на ноты. Эта работа вообще похожа на журналистскую — поиск людей, умение разговорить, «распеть» их, затем кропотливая работа по расшифровке…

И, конечно, в экспедиционной жизни и труде ярко раскрываются характеры и способности студентов. Тут-то Лариса Филипповна заприметила Лилю, предложила ей заняться духовными стихами, а затем направила в Ананчицы, к Матрёне Ивановне Михновец. 

История Матрёны Ивановны юную дипломницу глубоко потрясла: 

— У неё в 1943 году во время фашистской карательной операции погибла почти вся семья: мама, отец-инвалид, братья, сёстры. Тогда полдеревни сгорело. До войны тоже было непросто. Матрёне Ивановне было 7-8 лет, когда она странствовала по деревням вместе с отцом, иногда еще и с сестрой. Уезжали из деревни на месяц, а то и на два. Матрёна Ивановна очень стыдилась, когда заходили в хату к учительнице и затягивали: «Подайте, тётенька, бедному калеке!» В деревнях боялись волков; поговаривали, что они таскают детей. Отец, уложив их с сестрой на воз, сам всю ночь у лошади сидел, сторожил. Надеюсь, скоро выйдет сборник, в котором будут и песни Матрёны Ивановны, и рассказы… 

О песнях, особенно о духовных стихах Лилия Фаильевна говорит часами. Законно гордится своим вкладом в науку:

— Я впервые сказала о лирницких школах на территории Беларуси, дала им условные наименования — могилёвская, слуцко-солигорская, витебско-полоцкая, полесская лирницкая школа. Дала названия вариантам напевов. Раньше бы мы нигде ничего подобного не прочитали.

Благодаря таким энтузиастам, как Лилия Фаильевна Баранкевич, в Беларуси сформировалась собственная этномузыкологическая школа, которая занимает верхние строчки в рейтингах по всему миру.

На закуску я задала Лилии Фаильевне вопрос, ощущает ли она какие-нибудь проблемы в работе в связи с тем, что она женщина. Ведь беседовали мы в Международный день женщин и девочек в науке, и имелась в виду дискриминация.

— Нееееет, наоборот, в работе это большой плюс! В Беларуси носительницы фольклора –женщины, и когда мы к ним приходим, они спокойно к нам относятся, не настороженно А когда приходят мужчины, тут сразу: «Ооооо, это, наверное, начальник какой-то!» А с другой стороны, заигрывают, красуются перед мужчиной. Ведь даже старенькая бабушка остаётся женщиной, кокеткой, особенно если это есть у нее в характере. А мы для них деточки, доченьки. Благодаря тому, что мы женский коллектив, нас тепло принимают и не боятся.

Вот такой у нас в Беларуси гендерный уклон.


juliaandr@gmail.com 
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