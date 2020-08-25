Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД, сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.
"Несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются. Наибольшее количество участников 24 августа отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около 2 тысяч человек. Так, в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости", – проинформировали в МВД.
Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД. В целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.
МВД призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях.
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МВД: возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ