МВД: возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД

, – проинформировали в МВД.Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД. В целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.МВД призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях.