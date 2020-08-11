МВД: в результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник

В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
"Накануне, 10 августа, различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях. Министерством внутренних дел в пределах компетенции приняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке", – сообщила Ольга Чемоданова.
Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", – проинформировала Ольга Чемоданова.
В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. "На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", – отметила Ольга Чемоданова.
В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.
Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Сейчас осуществляется правовая оценка иных противоправных действий.
"Информацию о количестве обратившихся в лечебные учреждения страны и госпитализированных дополнительно сообщит Министерство здравоохранения", – сообщила Ольга Чемоданова.
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МВД: в результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ