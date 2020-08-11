МВД: в результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник

, – сообщила Ольга Чемоданова.Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств.", – проинформировала Ольга Чемоданова.В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью., – отметила Ольга Чемоданова.В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Сейчас осуществляется правовая оценка иных противоправных действий., – сообщила Ольга Чемоданова.