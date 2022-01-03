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  2. МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано 9 случаев неосторожного обращения с пиротехникой

МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано 9 случаев неосторожного обращения с пиротехникой

В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры зафиксировали девять случаев неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, сообщает БЕЛТА

Иллюстративное фото pixabay.com

Об этом рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Александр Купченя.

– Все инциденты случились не в местах проведения массовых мероприятий, в основном они фиксировались во дворах. Граждане в результате неосторожного обращения с пиротехникой получили легкие травмы. После оказания медпомощи их отпустили, – отметил Александр Купченя. 

В числе пострадавших были несовершеннолетние, а также нетрезвые люди. 

Представитель правоохранительного ведомства добавил, что в местах проведения праздничных гуляний чрезвычайных происшествий, преступлений, а также административных правонарушений не зафиксировано.

– Во время новогодних праздников личный состав органов внутренних дел нес службу в усиленном режиме. Мы обеспечили охрану общественного порядка более чем 1,5 тысячи мест, организованных для граждан. Мероприятия посетили более ста тысяч человек. Главная ночь в году прошла благополучно, задачи по охране правопорядка милиционеры выполнили, – подчеркнул он. 
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