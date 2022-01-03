МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано 9 случаев неосторожного обращения с пиротехникой

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Об этом рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Александр Купченя.– отметил Александр Купченя.В числе пострадавших были несовершеннолетние, а также нетрезвые люди.Представитель правоохранительного ведомства добавил, что в местах проведения праздничных гуляний чрезвычайных происшествий, преступлений, а также административных правонарушений не зафиксировано.– подчеркнул он.