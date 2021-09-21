В этом году в Минской области совершено 1,5 тысячи киберпреступлений

Такую цифру озвучил замначальника управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома Николай Ковалев в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
– Проблема существует. Если говорить о Минской области, то на сегодняшний день [в 2021 году] на территории региона совершено 1,5 тысячи киберпреступлений. Но это только зарегистрированные факты. Есть и случаи, когда потерпевшие не обращаются в органы внутренних дел, а принимают это на личный счет как опыт. В моей практике бывали истории, когда люди после продажи квартиры отправляли свои средства на банковский счет, а потом становились жертвой определенной мошеннической схемы – деньги уходили, – пояснил милиционер.
Он также указал на риски, которые связаны с социально уязвимой категорией населения – пожилыми людьми.
– В силу определенных ментальных способностей и воспитания у них сформировано четкое представление, что, если сотрудник органов внутренних дел или представитель других правоохранительных структур обращается к ним с просьбой или требованием, как правило, нужно согласиться, – уточнил он.
Николай Ковалев остановился и на самой распространенной мошеннической схеме, которая составляет примерно 90% от общего количества совершенных киберпреступлений. Это звонки якобы от имени сотрудников службы безопасности банка и сотрудников милиции. Зачастую злоумышленники даже представляются конкретными должностными лицами.
Самое главное правило, как добавил правоохранитель, – это не разговаривать с незнакомцами по телефону. Важно понимать, что сотрудник банка никогда не будет звонить по мессенджеру. Данные карт считаются сугубо личной информацией, которая не должна разглашаться.
– Если вы все-таки клюнули на эту удочку, то, используя банковский счет, целесообразно установить двухфакторную аутентификацию – услугу 3D-Secure, которая сегодня предоставляется всеми банками, – рассказал он.
Милиционер добавил, что, несмотря на то, что многие из таких преступлений совершаются за границей, устанавливать подозреваемых все же удается благодаря специальным методикам и инструментам.
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