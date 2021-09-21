В этом году в Минской области совершено 1,5 тысячи киберпреступлений

– пояснил милиционер.Он также указал на риски, которые связаны с социально уязвимой категорией населения – пожилыми людьми.– уточнил он.Николай Ковалев остановился и на самой распространенной мошеннической схеме, которая составляет примерно 90% от общего количества совершенных киберпреступлений. Это звонки якобы от имени сотрудников службы безопасности банка и сотрудников милиции. Зачастую злоумышленники даже представляются конкретными должностными лицами.Самое главное правило, как добавил правоохранитель,это не разговаривать с незнакомцами по телефону. Важно понимать, что сотрудник банка никогда не будет звонить по мессенджеру. Данные карт считаются сугубо личной информацией, которая не должна разглашаться.– рассказал он.Милиционер добавил, что, несмотря на то, что многие из таких преступлений совершаются за границей, устанавливать подозреваемых все же удается благодаря специальным методикам и инструментам.Фото: скриншот видео