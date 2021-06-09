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МВД: в деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе

В деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная недостоверная информация о пенитенциарной системе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицейское ведомство. 


– Сегодня на некоторых деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе Беларуси. Была размещена информация о том, что представители Красного Креста уговаривают писать подследственных прошение о помиловании, не соответствует действительности, – пояснили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что уголовно-исполнительная система МВД взаимодействует с Белорусским обществом Красного Креста, крупнейшей гуманитарной организацией на территории Беларуси, исключительно в рамках ресоциализации осужденных. 

– Сотрудничество направлено на приобретение осужденными знаний и навыков, необходимых для успешной адаптации после освобождения, а именно знания прав и обязанностей, гуманитарных ценностей, на получение профессионального образования и навыков поиска работы, восстановление семейных связей, – рассказали правоохранители.

Распространяемый фейк официально опровергли и в пресс-службе Красного Креста. 

Фото: архив БЕЛТА
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