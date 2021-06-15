Более чем 700 иностранным гражданам оказали содействие в получении выездных виз после прекращения некоторыми странами ЕС авиасообщения с Беларусью, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Иностранные гости прибыли в нашу страну по безвизовому режиму и могли находиться на территории республики не более тридцати дней. Обязательными условиями для применения безвизового режима являются пересечение пункта пропуска Государственной границы РБ Национальный аэропорт Минск и возвращение на родину воздушным путем.
Из-за невозможности вылета указанным способом для иностранцев, прибывших в страну по безвизу, Министерство внутренних дел приняло решение оформить данным гражданам выездные визы, чтобы они могли пересечь границу и вернуться домой наземным транспортом.
Так, с 25 мая по 13 июня было оформлено более 700 выездных виз: для граждан Литвы – 208, для поляков – 126, для граждан Германии – 84, для латвийцев – 56 и для итальянцев – 32.
В милицейском ведомстве уточнили, что сотрудники органов внутренних дел ориентированы на максимальное содействие всем иностранцам, которые попали в подобные ситуации.
Фото: архив БЕЛТА
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МВД: в Беларуси помогли более чем 700 иностранцам с получением выездных виз
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