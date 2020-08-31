МВД: угрозам и оскорблениям в адрес сотрудников милиции будет дана правовая оценка

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БЕЛТА

, – рассказали в УВД.Еще один белорус, 38-летний житель Столбцов, в Telegram в группе "Столбцы для жизни" разместил фотографию сотрудника Столбцовского РОВД с информацией клеветнического содержания. Как и в первом случае, выяснилось, что он также проживает в Польше. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела., – добавили в УВД Минского облисполкома.