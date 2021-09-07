МВД: система сбора биометрических данных функционирует в полном объеме

По информации Департамента по гражданству и миграции МВД, система сбора биометрических данных работает в полном объеме. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Ольги Чемодановой.
Напоминаем, с 1 сентября 2021 года в стране начат прием заявлений для выдачи новых документов, удостоверяющих личность, – ID-карты для использования внутри страны и биометрического паспорта, который нужен для выезда за границу (Указ Президента от 16 марта 2021 года № 107).
По данным ДГиМ МВД, в первый день за получением ID-карты обратились более 300 желающих, за биометрическим паспортом – 270 жителей, за биометрическим видом на жительство – около 200 иностранцев. И в последующие дни отмечался рост таких обращений.
К настоящему моменту принято более 3000 заявок. Обращения за получением новых документов также зафиксированы в дипломатических и консульских учреждениях Беларуси за границей.
В департаменте отметили, что замечаний со стороны граждан касаемо работы системы сбора биометрических данных не поступало.
– На начальных этапах мы сталкивались с единичными случаями сбоев в наладке оборудования и программного обеспечения на местах, но это обычные рабочие моменты при введении подобных информационных комплексов, – сообщил начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу ДГиМ МВД Александр Дериколенко. – Все ошибки оперативно исправлялись и дорабатывались в режиме онлайн. Это не сказывалось на работе подразделений по гражданству и миграции.
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