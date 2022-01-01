МВД: серьезных нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не зафиксировано

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Минувшей ночью в разных уголках страны прошли праздничные мероприятия. Самые масштабные состоялись в Минске и областных центрах.- сказано в сообщении ведомства.Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме.Правоохранительное ведомство благодарит граждан за понимание и достойное поведение.Видео МВД