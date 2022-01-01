МВД: серьезных нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не зафиксировано

Новогодняя ночь прошла без серьезных правонарушений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.
- Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано, - сказано в сообщении ведомства.
Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме.
Правоохранительное ведомство благодарит граждан за понимание и достойное поведение.
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