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МВД: серьезных нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не зафиксировано

Новогодняя ночь прошла без серьезных правонарушений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.

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Минувшей ночью в разных уголках страны прошли праздничные мероприятия. Самые масштабные состоялись в Минске и областных центрах.

- Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано, - сказано в сообщении ведомства. 

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме.

Правоохранительное ведомство благодарит граждан за понимание и достойное поведение.

Видео МВД
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