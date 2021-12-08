МВД с августа приняло к рассмотрению 1332 заявления от иностранцев на получение белорусского гражданства

С середины августа текущего года сотрудниками подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел проведено около 4 тысяч консультаций и принято к рассмотрению 1322 заявления от иностранцев о приобретении белорусского гражданства. Такие цифры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.
Фото из архива БЕЛТА
Напоминаем, во время "Большого разговора с Президентом" Глава государства поручил до конца текущего года проработать вопрос о предоставлении белорусского гражданства иностранным гражданам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность на территории нашей страны.
– Президент поручил упростить процедуру натурализации этой категории лиц и в ускоренном порядке рассмотреть соответствующие ходатайства иностранцев, которые намерены интегрироваться в белорусское общество, – подчеркнул начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Так, начиная с середины августа 2021 года сотрудниками подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел проведено порядка 4-х тысяч консультаций и принято к рассмотрению 1322 заявления от иностранных граждан о приобретении гражданства Республики Беларусь.
По результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили более 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины. Из них указами Президента Беларуси приняты в гражданство Республики Беларусь 796 лиц, а во время выполнения поручения Александра Лукашенко органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 485 гражданам Украины.
– Это законопослушные семьи, которые трудоустроены, ведут добропорядочный образ жизни, работают на благо страны и уже влились в наше общество, – пояснил начальник ДГиМ МВД.
В департаменте также добавили, что работа по выполнению поручения Президента продолжается.