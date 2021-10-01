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  2. МВД проверяет сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки

МВД проверяет сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки

Такую новость сообщили в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.

Архивное фото

«Сегодня в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах, – говорится Telegram-канале. – На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности».

В ГУВД Мингорисполкома подчеркнули, что по каждому факту сотрудники милиции проведут проверку. Ранее неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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