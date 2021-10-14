МВД провело необычный флешмоб ко Дню матери

В День матери милиционеры порадовали прекрасных дам необычным флешмобом. Представительниц ведомственных республиканского госпиталя, центральной поликлиники и Министерства внутренних дел у входа встречали с цветами и музыкой.





Заслуженный коллектив духового оркестра ГУВД Минска расположился у поликлиники еще до рассвета - первых медработников встретил бодрящий саундтрек из советской комедии. А курсанты Специализированного лицея МВД - некоторые из них в костюмах ростовых кукол - всем сотрудницам дарили розы.





Зажигательные музыкальные ритмы разорвали утреннюю тишину сонного мегаполиса. Слова известных композиций так и хотелось напевать. Прохожие, еще миг назад спешившие на работу, сбавляли шаг и от души улыбались участникам флешмоба.

Еще один флешмоб спустя час прошел возле здания министерства. Здесь прекрасных дам встречали сотрудники ЦКВР и спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, а также курсанты ЦПКРРиС ведомства. Конечно, с цветами и музыкой! Не заметить эту акцию было невозможно: площадка перед зданием «горела» красно-синими огнями милицейских мотоциклов! К поздравлениям присоединился и Союз женщин МВД.





А в украшенном воздушными шариками холле сотрудниц МВД ждал еще один сюрприз. С экрана телевизора к ним обращались дети, а также Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков:

- Дорогие дамы позвольте поздравить вас с самым трогательным праздником. Быть мамой очень почетно, но в то же время так нелегко. Всем тем, кто однажды подарил жизнь, хорошо знакомы бессонные ночи у постелей заболевших детей, да и в целом беспокойство за них… Хочу пожелать женщинам здоровья и всех благ. Пускай хранительниц семейного очага любят и ценят их домочадцы. Искренне благодарю всех матерей милиционеров: они воспитали настоящих патриотов!















