МВД: протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями

Вчера, 23 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций, участие в которых приняли около 5 тысяч человек. МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения, сообщается в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.
В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра «Галерея». В 19:00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова их количество составило около трех тысяч.
Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц сотрудники правоохранительных органов использовали спецсредства и технику. В ГУВД Мингорисполкома дополнили, что в результате действий участников несанкционированных массовых мероприятий есть пострадавшие среди сотрудников столичной милиции.
В Витебске несанкционированная акция собрала около ста человек. Ими активно руководили модераторы регионального Telegram-чата, призывая становиться в «сцепку». Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке проспекта Победы и проспекта Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы.
«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек», – говорится в сообщении официального представителя МВД.
Видео: МВД
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МВД: протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями
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