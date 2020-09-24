МВД: протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями

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В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра «Галерея». В 19:00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова их количество составило около трех тысяч.Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц сотрудники правоохранительных органов использовали спецсредства и технику. В ГУВД Мингорисполкома дополнили, что в результате действий участников несанкционированных массовых мероприятий есть пострадавшие среди сотрудников столичной милиции.В Витебске несанкционированная акция собрала около ста человек. Ими активно руководили модераторы регионального Telegram-чата, призывая становиться в «сцепку». Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке проспекта Победы и проспекта Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы., – говорится в сообщении официального представителя МВД.Видео: МВД