МВД прокомментировало постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма

Министерство внутренних дел прокомментировало постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД Беларуси.
Постановление Совета Министров № 575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" было принято 12 октября 2021 года. Документ регламентирует порядок признания групп граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями.
– Документ дает старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и социальных сетей, экстремистскими формированиями. Отмечу, что к экстремистским материалам относится различная информационная продукция, используемая для вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганду, а также материалы, признанные экстремистскими по решению суда, – обратил внимание начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.
В свою очередь, указанное постановление регламентирует порядок признания экстремистскими формированиями тех граждан, которые объединились различными способами, в том числе с использованием интернет-ресурсов, в целях создания экстремистских материалов, их популяризации, распространения, а также осуществления иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
– Согласно закону, признавать экстремистскими формированиями уполномочены Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 УК РБ. Министерство внутренних дел готовилось к принятию данного постановления и к настоящему времени завершило работу по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Нами досконально задокументированы все размещенные в мессенджерах и социальных сетях сообщения, побуждающие к осуществлению экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности, – сказал Вячеслав Орловский.
Предпринятые меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских Telegram-каналов и дать им правовую оценку.
– Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной, и тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности в экстремистских интернет-ресурсах не миллионы подписчиков, а значительно меньше. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем. Отмечу, что работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно и индивидуально, с учетом действий и роли каждого, исходя из собранных и доказательственных материалов, – резюмировал Вячеслав Орловский.
Фото: БЕЛТА