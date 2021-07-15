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МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

В Министерстве внутренних дел прокомментировали подписанный сегодня Президентом Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает БЕЛТА.


Как отметили в ведомстве, принятие нового закона обусловлено прежде всего необходимостью совершенствования правового регулирования деятельности госорганов и иных организаций в условиях чрезвычайного и военного положения, а также введения в соответствующие законодательные акты нормативных предписаний Декрета Главы государства от 9 мая 2021 г. № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Целями законодательного акта являются создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышение роли Совета Безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму.

– События, которые произошли в нашей республике в 2020 году, потребовали от правоохранительной системы и госорганов принятия всего инструментария имеющихся мер для наведения порядка и расширения воздействия на деструктивные проявления, – уточнили в МВД. – При подготовке законопроекта изучалось законодательство других стран, анализировались действия деструктивных сил в определенный период, моделировались различного рода ситуации и адекватные действия государственных органов, направленные на профилактику, недопущение, нейтрализацию угроз и вызовов, поступающих в адрес нашей страны.

Новым законом вносятся изменения в законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении" и "О Вооруженных Силах".

Так, понятийный аппарат закона "О чрезвычайном положении" приводится в соответствие с законодательством (расширено определение термина "беспорядки"). Документом уточняются основания и порядок введения и отмены чрезвычайного положения с учетом современных угроз национальной безопасности.

Кроме того, корректируются меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, с учетом действующего законодательства и компетенции госорганов. На местную вертикаль возлагается разработка планов подготовки к введению и обеспечению чрезвычайного положения на соответствующих территориях.

Уточняются силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, в том числе роль Вооруженных Сил, подразделений по чрезвычайным ситуациям, иных военизированных организаций.

Вводится дополнительный государственный орган, координирующий действия сил и средств при введении чрезвычайного положения в особых обстоятельствах, – Совет Безопасности, а также устанавливается его компетенция.

Определяется место и роль государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, функционирование которой направлено на выявление и устранение предпосылок для введения чрезвычайного положения.

С учетом современных угроз национальной безопасности Закон "О военном положении" дополняется основаниями, условиями и порядком введения военного положения.

Вносимыми изменениями в Закон "О Вооруженных Силах" закрепляется привлечение Вооруженных Сил для решения задач функционирования государственной системы реагирования. Уточняются цели, полномочия, социально-правовые гарантии военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного положения.

– Таким образом, новый закон направлен на создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышение эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности госорганов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, а также укрепление территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, гражданского мира и согласия в республике. Предусмотренные законом нормы соответствуют закрепленным в Конституции целям создания демократического правового государства и способствуют укреплению правопорядка, – резюмировали в Министерстве внутренних дел.

Фото: БЕЛТА
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