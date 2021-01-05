МВД прокомментировало изменения в закон о гражданстве

В Министерстве внутренних дел прокомментировали изменения в закон о гражданстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Александр Лукашенко 10 декабря 2020 года подписал Закон Республики Беларусь № 67-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь». Как уточнили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, принятие нормативного акта «направлено на совершенствование Закона «О гражданстве Республики Беларусь» с учетом практики его применения, улучшение демографического потенциала и обеспечение внутренней безопасности государства».
В ведомстве отметили, что документом «закрепляется принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений по вопросам гражданства, а также сокращается срок непрерывного постоянного проживания иностранца, необходимого для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство с 7 до 5 лет». Также дополнен круг лиц, которые имеют право на льготный порядок приема в гражданство. В частности, к ним отнесены постоянно проживающие лица, состоящие не менее трех лет в браке с гражданином нашей страны и имеющие общего несовершеннолетнего ребенка-гражданина Беларуси.
Кроме того, расширяется перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в порядке регистрации. Предусматривается возможность приобретения белорусского гражданства в упрощенном порядке лицами, получившими высшее образование в нашей стране и осуществляющими трудовую деятельность в Беларуси не менее трех лет. Аналогичное право предоставлено детям, являющимися иностранцами или лицами без гражданства, при условии их постоянного проживания в нашей стране – по совместному заявлению родителей или единственного родителя.
«Законом также вводится новый институт – «восстановление в гражданстве Республики Беларусь». Такое право предоставляется лицам, вернувшимся на постоянное проживание в нашу страну, ранее состоявшим в гражданстве Республики Беларусь и утратившим его вопреки их собственному волеизъявлению. Например, вследствие приобретения иностранного гражданства либо в несовершеннолетнем возрасте по решению родителей», – добавили в МВД.
Вместе с тем подвергнут корректировке перечень оснований для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь, а также урегулированы основания для прекращения рассмотрения уже принятых заявлений о приобретении гражданства.
«Закон дополнен нормой, предусматривающей утрату белорусского гражданства за участие в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинение тяжкого вреда интересам государства. Эта инициатива не затрагивает конституционных прав белорусских граждан, являющихся таковыми по рождению», – подчеркнули в ведомстве.
Круг лиц, в отношении которых гражданство Республики Беларусь не может быть прекращено, дополнен подозреваемыми по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территории нашей страны. Такое нововведение позволит исключить ситуации, когда прекращение гражданства может помочь лицу избежать ответственности за совершенное им деяние.
Документ вступит в силу 18 июня 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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МВД прокомментировало изменения в закон о гражданстве
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