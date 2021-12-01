МВД прогнозирует рост мошенничеств, связанных с обменом криптовалюты

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси, полковник милиции Андрей Ковалев.
–[В будущем] будет определенный рост мошенничеств, связанных с обменом криптовалюты. Нужно понимать, что фактически криптовалюта – это МММ (Финансовая пирамида. – Прим. ред.). Люди думают, что они вложат средства и будут получать постоянный доход, ничего не делая. Сейчас также модно быть трейдером (Биржевой торговец. – Прим. ред.) который призывает вложить в него деньги. Никто не гарантирует, что если вы поверите такому человеку, он окажется действительно проверенным и надежным. Увлекаясь новыми тенденциями, нужно понимать, что вы можете столкнуться с мошенником, – отметил Андрей Ковалев.
Эксперт добавил, что чаще всего граждане Беларуси становятся жертвами киберпреступников, когда пытаются перевести криптовалюту в денежную массу.
– В Беларуси очень много людей пользуются криптовалютой. У нас есть пять агрегаторов в Парке высоких технологий, также есть много иностранных криптобирж и сообществ. Преступники в Беларуси также используют криптовалюту при разных видах мошенничества прежде всего потому, что она децентрализирована, эмиссия не предусматривается ни одним банком.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.