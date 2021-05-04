МВД: преступлений против жизни и здоровья становится меньше

Сегодня в столице проходит заседание коллегии Министерства внутренних дел. В нем принимает участие Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Открывая мероприятие, министр внутренних дел Иван Кубраков представил новых начальников областных управлений внутренних дел: генерал-майора милиции Александра Астрейко (УВД Миноблисполкома), полковника милиции Олега Шуляковского (УВД Брестского облисполкома), полковника милиции Дмитрия Резенкова (УВД Гродненского облисполкома).
Главной темой обсуждения стала эффективность работы милиции по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.
Было отмечено, что по итогам первого квартала количество убийств снизилось на 20% (с 78 до 62), умышленных причинений тяжких телесных повреждений – на 18% (с 214 до 175), в том числе совершенных в быту, состоянии алкогольного опьянения, общественных местах, ранее судимыми. На четверть стало меньше и количество погибших в результате этих деяний.
Руководитель ведомства отметил, что причин для самоуспокоения нет, и нацелил на предметную работу с гражданами, от которых наиболее вероятно ожидать совершения противоправных деяний.
По мнению Ивана Кубракова, дальнейшая работа должна выстраиваться с использованием всех имеющихся возможностей для реализации мер общей и индивидуальной профилактики. Он добавил, что в этот процесс следует активно вовлекать госорганы и широкие слои населения.
На заседании уделили внимание и другому важному вопросу. Было отмечено, что в деятельности по предупреждению насилия в семье недостаточно задействуется ресурс всех заинтересованных субъектов профилактики. К примеру, не в полной мере реализуется работа с советами общественных пунктов охраны правопорядка.
Важным направлением посчитали и отработку жилого сектора для повышения эффективности контроля за лицами, склонными к совершению «пьяных» правонарушений, ранее судимыми.
Серьезные шаги по совершенствованию законодательства о профилактике правонарушений на бытовой почве уже делаются. Так, новым Кодексом об административных правонарушениях по инициативе МВД решена проблема привлечения к ответственности бывших членов семьи. Теперь закон позволяет оказывать воздействие и на проживающих в одной квартире бывших супругов, и на взрослых детей, применяющих насилие по месту жительства престарелых родителей. Вступившие совсем недавно в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс позволяют применять новую меру пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в отношении члена семьи. Речь идет о запрете на пребывание в общем жилом помещении с потерпевшим на время следствия (по аналогии с защитным предписанием).
Фото: Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси
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МВД: преступлений против жизни и здоровья становится меньше
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