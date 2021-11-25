МВД: преступлений на почве алкоголизма за десять лет стало в два раза меньше

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Заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Константин Руц отметил, что количество неработающих граждан уменьшилось. К слову, это важный момент, от которого зависит и количество совершенных преступлений.

Коллаж Ольги Александровой

– Алкоголь – негативный тотализатор, который может привести к разным последствиям. И порой человек не может контролировать свои действия. Всегда нужно знать меру. Ограничительные меры, конечно, могут сдерживать. Но опять же все зависит от ситуации, от конкретного человека.

Константин Руц обратил внимание на то, что уменьшилось количество умышленно причиненных тяжких телесных повреждений, сексуальных домогательств, краж, угонов автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. С алкоголиками идет усиленная борьба. На 1 ноября на профучете стояли 16 тысяч человек. В этом году в ЛТП помещено более 4 тысяч лиц – это на 25% больше, чем в прошлом году.

В частных секторах есть дома, в которых никто не живет. И зачастую там собираются компании, чтобы выпить.

– Если такая информация поступает в милицию, то участковый приходит к таким людям, устанавливает личность, есть ли у него административные нарушения. Далее сотрудник информирует определенные органы. Если есть медицинские противопоказания, то информация доставляется в медицинские учреждения.