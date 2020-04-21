МВД предупреждает об активизации кибермошенников на фоне коронавируса

По словам Юрия Караева, преступления в сфере высоких технологий находятся в зоне повышенного внимания правоохранителей. Злоумышленники используют различные способы для хищения денег и личных данных граждан., — рассказал об уловках мошенников Юрий Караев.В частности, для незаконного получения денег злоумышленники создают поддельные сайты, ссылки на которые рассылают адресатам по электронной почте. Перейдя по ним, жертва открывает преступникам доступ к личным данным. Получили развитие и так называемые телефонные "разводы".На коллегии УВД Брестского облисполкома сегодня рассматривают итоги работы правоохранителей в первом квартале. Количество преступлений в регионе в январе — марте этого года снизилось почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Стало меньше особо тяжких и тяжких преступлений, фактов мошенничества, угона, хулиганства. Что касается преступлений в сфере высоких технологий, то их в Брестской области стало меньше почти на 44%. Большинство пострадавших обращаются в милицию в связи с хищением денег с банковских карт, реквизиты которых злоумышленники получают обманом. Положительного результата позволяют добиться мероприятия в сфере наркоконтроля: таких преступлений стало на 17% меньше.Отдельное внимание Юрий Караев уделил обстановке на дорогах Брестской области. В регионе за три месяца произошел рост количества ДТП, в том числе по вине пьяных водителей. Увеличилось число пострадавших в авариях. При этом по сравнению с первым кварталом прошлого года практически на треть меньше погибших. Наиболее частыми дорожными происшествиями являются наезды на пешеходов (46,6% случаев).