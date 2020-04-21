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МВД предупреждает об активизации кибермошенников на фоне коронавируса

Правоохранители предупреждают об активизации мошенников в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев перед коллегией УВД Брестского облисполкома, пишет БЕЛТА.


По словам Юрия Караева, преступления в сфере высоких технологий находятся в зоне повышенного внимания правоохранителей. Злоумышленники используют различные способы для хищения денег и личных данных граждан. "Преступный мир пускает в ход различные схемы, чтобы нажиться на теме коронавируса. Что только не придумывают: втираются в доверие к людям, используя названия крупных банков и организаций, пытаются "развести" на какую-то благотворительность, сообщают о якобы найденных методах борьбы с вирусом, предлагают тесты", — рассказал об уловках мошенников Юрий Караев.

В частности, для незаконного получения денег злоумышленники создают поддельные сайты, ссылки на которые рассылают адресатам по электронной почте. Перейдя по ним, жертва открывает преступникам доступ к личным данным. Получили развитие и так называемые телефонные "разводы".

На коллегии УВД Брестского облисполкома сегодня рассматривают итоги работы правоохранителей в первом квартале. Количество преступлений в регионе в январе — марте этого года снизилось почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Стало меньше особо тяжких и тяжких преступлений, фактов мошенничества, угона, хулиганства. Что касается преступлений в сфере высоких технологий, то их в Брестской области стало меньше почти на 44%. Большинство пострадавших обращаются в милицию в связи с хищением денег с банковских карт, реквизиты которых злоумышленники получают обманом. Положительного результата позволяют добиться мероприятия в сфере наркоконтроля: таких преступлений стало на 17% меньше.

Отдельное внимание Юрий Караев уделил обстановке на дорогах Брестской области. В регионе за три месяца произошел рост количества ДТП, в том числе по вине пьяных водителей. Увеличилось число пострадавших в авариях. При этом по сравнению с первым кварталом прошлого года практически на треть меньше погибших. Наиболее частыми дорожными происшествиями являются наезды на пешеходов (46,6% случаев).
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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