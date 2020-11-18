МВД отмечает всплеск посягательств на ж/д объекты

МВД констатирует, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось: зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. При этом чаще всего такие правонарушения фиксируются в Минской области, сообщается на официальном сайте МВД.
В основном аварийная обстановка создается после блокирования путей (вредители закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, и накладывают посторонние предметы на рельсы). Большинство правонарушений совершается ночью.
От действий злоумышленников страдают пассажиры (опаздывают или травмируются) и автомобилисты (не могут пересечь ж/д переезд из-за опущенного шлагбаума). Также нарушается график движения и грузовых составов, и как следствие – не доставленные вовремя медицинское оборудование, продовольствие и промышленные грузы.
Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова обращает внимание на то, что подобные действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но также экстренное торможение и травмирование пассажиров.
МВД напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет штраф от 6 до 10 базовых величин (ст. 18.1. КоАП).
Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет штраф от 2 до 10 базовых величин (ст. 18.3. КоАП).
Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет (ст. 310 Уголовного кодекса).
Видео: МВД
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