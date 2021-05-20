МВД опубликовало список ресурсов, признанных экстремистскими

В своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова опубликовала список ресурсов, которые в Беларуси признаны экстремистскими.
18 мая решением суда Центрального района Минска Telegram-каналы «НАШ ДОМ», «Игорь Макар | Официальный канал» и «НАШ ДОМ ТВ», а также YouTube-каналы «НАШ ДОМ ТВ» и «Игорь Макар» попали в список запрещенных. Такое решение принято на основании материалов ГУБОПиК МВД.
В своих постах и водеороликах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов.
Кроме того, в контенте были зафиксированы призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии.
В ГУБОПиК подчеркнули, что видеоролики в указанных сообществах формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госорганов, а также в них распространяются недостоверные сведения, вызывающие недоверие к представителям правоохранительных органов.
Теперь за публикацию (репост) информации из упомянутых источников предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Фото: архив БЕЛТА
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