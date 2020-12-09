С 10 декабря 2020 года милицейское ведомство проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу «В объективе», сообщает МВД.
Конкурс проводится, чтобы привлечь внимание к истории и традициям органов внутренних дел, сформировать объективное восприятие повседневной деятельности милиционеров и военнослужащих внутренних войск.
Принять участие в нем могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Лучших определят в следующих номинациях:
«За мирную Беларусь!» (участвуют работы, отражающие деятельность ОВД и ВВ по поддержанию мира, безопасности и спокойствия в стране);
«Путь к звездам» (участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в ОВД);
«История милиции в лицах» (участвуют работы, отражающие историческое наследие, памятники, музейные композиции с символикой ОВД и ВВ);
«Милиция – детям» (участвуют работы, отражающие защиту прав несовершеннолетних и создание условий для их безопасности);
«Дорожная безопасность» (участвуют работы, отражающие обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД);
«Милиция Беларуси» (участвуют работы, подчеркивающие особенности службы в ОВД и ВВ).
Работы с заявками принимаются до 25 января 2021 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с обязательным указанием ФИО, почтового и электронного адреса, телефона, описания работы и названия номинации.
Ознакомиться с условиями проведения конкурса можно на сайте МВД.
При оценке работ внимание обратят на оригинальность, художественную ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди них по сумме баллов и определятся победители.
Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.
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МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ