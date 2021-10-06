МВД об операции "Арсенал": добропорядочным охотникам препятствий для владения оружием чинить не будут

, – сказал Геннадий Казакевич.Вместе с тем он подчеркнул, что каждый псевдоохотник и псевдострелок должен знать: в сейфе у них хранится не игрушка, а опасное оружие, и его хранение должно соответствовать требованиям законодательства.В Беларуси с 4 по 8 октября правоохранители проводят комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Милиционеры проверяют условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, а также выявляют владельцев нелегальных арсеналов.Основная цель мероприятий – профилактическая работа с владельцами оружия по соблюдению правил его использования и хранения, мер безопасности, а также информирование населения о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.За восемь месяцев этого года из оборота изъято более 500 единиц незарегистрированного оружия и почти 35 тыс. боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано около 300 единиц нелегального оружия и около 11,8 тыс. боеприпасов. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1,3 тыс. единиц зарегистрированного оружия.В МВД напомнили, что люди, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, освобождаются от уголовной и административной ответственности.