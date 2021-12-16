МВД: нужно углубить межведомственное взаимодействие в борьбе с педофилией

В ноябре по инициативе МВД были предприняты дополнительные меры по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Подробности сообщаются на сайте ведомства.
«В тесном взаимодействии правоохранительных органов с учреждениями образования и здравоохранения, органами опеки и попечительства проведены мероприятия по выявлению преступлений данной категории и пострадавших от них, – уточняется в сообщении министерства. – Прошли рабочие встречи, тематические семинары и круглые столы, осуществлялся мониторинг интернета, в том числе при помощи специального программного обеспечения, предназначенного для поиска порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и установления лиц, причастных к распространению таких материалов».
Активная работа принесла свои плоды: за этот период милиция выявила 78 злодеяний, связанных с педофилией, установлены 54 потерпевших. Для сравнения: в октябре – 41 преступление и 31 потерпевший.
Как подчеркнул заместитель начальника – начальник 2-го управления ГУНиПТЛ КМ МВД Виталий Капилевич, подобные мероприятия доказали эффективность, поэтому планируется проводить их ежеквартально. Основной целью является привлечение внимания общественности, представителей образовательных и медицинских учреждений к решению данной проблемы.
– Мы отмечаем недостаточную защищенность детей, в особенности в сети интернет, – указал Виталий Капилевич. – В связи с латентностью данного вида преступлений виновные подолгу остаются вне поля зрения правоохранителей, а несовершеннолетние жертвы не единожды подвергаются насилию. Считаю целесообразным углубление межведомственного взаимодействия в борьбе с педофилией, ведь этот вопрос не решить без объединения усилий всех заинтересованных субъектов профилактики.
Сообщается, что за минувший месяц правоохранители провели с педагогами, учащимися и их родителями около 3,5 тысячи обучающих семинаров. Внимание акцентировали на алгоритме действий социальных педагогов и психологов, которые выявили жертв надругательств.
– С представителями учреждений здравоохранения отработан механизм информирования о несовершеннолетних пациентах, переживших сексуальное насилие, – добавил Виталий Капилевич. – Изучение полученных от медиков сведений за отчетный период позволило выявить 11 жертв. Факт привлечения к ответственности виновных вкупе с реабилитационными мероприятиями способствует скорейшему восстановлению потерпевших.