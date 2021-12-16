МВД: нужно углубить межведомственное взаимодействие в борьбе с педофилией

уточняется в сообщении министерства. –Активная работа принесла свои плоды: за этот период милиция выявила 78 злодеяний, связанных с педофилией, установлены 54 потерпевших. Для сравнения: в октябре – 41 преступление и 31 потерпевший.Как подчеркнул, подобные мероприятия доказали эффективность, поэтому планируется проводить их ежеквартально. Основной целью является привлечение внимания общественности, представителей образовательных и медицинских учреждений к решению данной проблемы.– указал Виталий Капилевич.Сообщается, что за минувший месяц правоохранители провели с педагогами, учащимися и их родителями около 3,5 тысячи обучающих семинаров. Внимание акцентировали на алгоритме действий социальных педагогов и психологов, которые выявили жертв надругательств.– добавил Виталий Капилевич. –