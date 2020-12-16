МВД: неработающие граждане несут потенциальную угрозу общественной безопасности

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Он также привел такие цифры: за 11 месяцев 2020 года около 60 процентов из числа выявленных лиц, совершивших преступления, нигде не работали и не учились.– заявил Дмитрий Курьян.Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты «СБ. Беларусь сегодня».