Об этом на круглом столе в редакции «СБ. Беларусь сегодня», посвященном теме трудовых ресурсов и вопросам занятости, заявил заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян:
– Анализируя социальный портрет лиц, задержанных на несанкционированных акциях, мы видим: более 40 процентов из них – это граждане, которые нигде не работают и не учатся. В отдельные дни летом эта доля составляла около 50 процентов (от общего числа задержанных). При этом многие их них уже имели проблемы с законом и ранее. Данные цифры наглядно свидетельствуют: неработающие граждане несут потенциальную угрозу общественной безопасности.
Он также привел такие цифры: за 11 месяцев 2020 года около 60 процентов из числа выявленных лиц, совершивших преступления, нигде не работали и не учились.
– Не получая зарплату, они все-таки должны как-то удовлетворять базовые потребности и поэтому зачастую идут на имущественные преступления – кражи, грабежи, разбои, – заявил Дмитрий Курьян.
Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты «СБ. Беларусь сегодня».
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МВД: неработающие граждане несут потенциальную угрозу общественной безопасности
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Фото: Алексей МАТЮШ