МВД: на воскресных акциях протеста задержаны 713 человек

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В ведомстве зафиксировали 25 протестных акций, прошедших в стране 11 октября.– отметили в МВД.Как добавили в ведомстве, на протестные акции в областных центрах страны собирались от 30 до 150 человек.– подытожили в МВД.Видео: МВД