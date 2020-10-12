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  2. МВД: на воскресных акциях протеста задержаны 713 человек

МВД: на воскресных акциях протеста задержаны 713 человек

Всего по стране в несанкционированных мероприятиях участвовало около 11 тысяч граждан, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.


В ведомстве зафиксировали 25 протестных акций, прошедших в стране 11 октября.

По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.), – отметили в МВД.

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Как добавили в ведомстве, на протестные акции в областных центрах страны собирались от 30 до 150 человек. 

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек, – подытожили в МВД.

Видео: МВД
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