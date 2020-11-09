В ГАИ отмечают, что многочисленные блокировки дорог и массовые передвижения по проезжей части негативно сказываются на уровне аварийности, создают мнимое ощущения безнаказанности, неуязвимости и популяризируют правовой нигилизм. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Фото: БЕЛТА
Родителей просят быть примером для своих детей и напоминают, что если родители игнорируют правила дорожной безопасности, то и ребенок не будет дожидаться зеленого цвета и искать зебру.
Всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными. Милиционеры также напомнили, что только неукоснительное соблюдение правил позволит снизить количество ДТП.
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МВД: многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности
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