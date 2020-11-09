МВД: многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности

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БЕЛТА

Родителей просят быть примером для своих детей и напоминают, что если родители игнорируют правила дорожной безопасности, то и ребенок не будет дожидаться зеленого цвета и искать зебру.Всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными. Милиционеры также напомнили, что только неукоснительное соблюдение правил позволит снизить количество ДТП.