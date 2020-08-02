Информация о задержании в Беларуси членов ЧВК Вагнера нашла отклик среди жителей страны: люди стали гораздо более внимательными к собственной и общественной безопасности. Об этом сотрудники правоохранительных органов рассказали сегодня в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1».
В частности, в приграничном Россонском районе недавно правоохранители получили информацию, что вблизи деревни Уклеенка в лесу проживает неизвестный. Сотрудниками пограничной службы этот мужчина, оказавшийся иностранцем, был задержан, документов при себе он не имел. В настоящее время сотрудниками РОВД проводится проверка - для выяснения целей его прибытия на территорию Беларуси.
Начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян отметил:
- Белорусы откликнулись на наш призыв быть более внимательными и информировать правоохранительные органы о появлении в населенных пунктах и вблизи них подозрительных лиц и предметов. В органы внутренних дел начали активно поступать подобного рода сообщения, что позволяет нам своевременно пресекать совершение противоправных действий и обеспечивать безопасность граждан нашей страны.
Дмитрий Курьян поблагодарил всех неравнодушных людей, которые проявляют бдительность и своевременно информируют правоохранительные органы о появлении незнакомцев или обнаружении подозрительных предметов. Он попросил и в дальнейшем сообщать о всех подобных фактах:
- Они будут незамедлительно проверены сотрудниками милиции. В случае необходимости с нашей стороны последует адекватное реагирование на них. Общими усилиями мы еще более эффективно обеспечим безопасность и правопорядок в нашей стране.
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МВД: люди стали более внимательными к собственной и общественной безопасности
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ