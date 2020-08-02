МВД: люди стали более внимательными к собственной и общественной безопасности

В частности, в приграничном Россонском районе недавно правоохранители получили информацию, что вблизи деревни Уклеенка в лесу проживает неизвестный. Сотрудниками пограничной службы этот мужчина, оказавшийся иностранцем, был задержан, документов при себе он не имел. В настоящее время сотрудниками РОВД проводится проверка - для выяснения целей его прибытия на территорию Беларуси.отметил:Дмитрий Курьян поблагодарил всех неравнодушных людей, которые проявляют бдительность и своевременно информируют правоохранительные органы о появлении незнакомцев или обнаружении подозрительных предметов. Он попросил и в дальнейшем сообщать о всех подобных фактах: