Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. МВД: люди стали более внимательными к собственной и общественной безопасности

МВД: люди стали более внимательными к собственной и общественной безопасности

Информация о задержании в Беларуси членов ЧВК Вагнера нашла отклик среди жителей страны: люди стали гораздо более внимательными к собственной и общественной безопасности. Об этом сотрудники правоохранительных органов рассказали сегодня в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1».


В частности, в приграничном Россонском районе недавно правоохранители получили информацию, что вблизи деревни Уклеенка в лесу проживает неизвестный. Сотрудниками пограничной службы этот мужчина, оказавшийся иностранцем, был задержан, документов при себе он не имел. В настоящее время сотрудниками РОВД проводится проверка - для выяснения целей его прибытия на территорию Беларуси.

Начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян отметил:

- Белорусы откликнулись на наш призыв быть более внимательными и информировать правоохранительные органы о появлении в населенных пунктах и вблизи них подозрительных лиц и предметов. В органы внутренних дел начали активно поступать подобного рода сообщения, что позволяет нам своевременно пресекать совершение противоправных действий и обеспечивать безопасность граждан нашей страны.

Дмитрий Курьян поблагодарил всех неравнодушных людей, которые проявляют бдительность и своевременно информируют правоохранительные органы о появлении незнакомцев или обнаружении подозрительных предметов. Он попросил и в дальнейшем сообщать о всех подобных фактах:

- Они будут незамедлительно проверены сотрудниками милиции. В случае необходимости с нашей стороны последует адекватное реагирование на них. Общими усилиями мы еще более эффективно обеспечим безопасность и правопорядок в нашей стране.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Денис МАЛЫШИЦ
Версия для печати
Новости и статьи
Ротман: опыт экзитполов используется во всех странах мира
МВД: люди стали более внимательными к собственной и общественной безопасности
Экс-министр РСФСР о Беларуси: вы заняли более взвешенную позицию, чем наши либералы
Формула-1. Гран-при Великобритании. «Мерседес» побеждает даже на трех колесах
ВЦИОМ: отношение к Президенту Беларуси характеризует как положительное больше половины респондентов
Зюганов о выборах в Беларуси: иногда к управлению рвутся люди, у которых заокеанские покровители, чужие деньги и ЦРУшные наставники
Носкевич: вопросов относительно целей и задач появления 33 членов ЧВК в Беларуси все больше и больше
Стоял на пороге тюремной камеры. На ОНТ рассказали о Цепкало и крупном деле белорусской ИТ-фирмы
Возле музея «Берестье» разбили средневековый лагерь
«Городея» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в заключительном матче 20-го тура чемпионата Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Американец, чех и поляк – это новый анекдот?
Зюганов: в Беларуси не дали господствовать олигархии и криминалу
Замминистра промышленности: наиболее тяжелыми для предприятий были апрель и май
Замминистра сельского хозяйства: белорусская сельскохозяйственная продукцию представлена в 104 странах мира
Девятовский: чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес мировые результаты и олимпийские перспективы
Военный эксперт Павловский: «майданы» только будоражат людей и не действуют позитивно на развитие общества
Анастасия Мирончик-Иванова выиграла чемпионат Беларуси, замахнулась на Олимпиаду и стала певицей
Артем Сикорский: будем наращивать транзитный пассажиропоток
Минский авиаремонтный завод сможет обслуживать самолеты западного производства
Шпаковский о задержании боевиков: спецслужбы любой страны мира были бы озадачены, если бы накануне выборов в их стране вдруг появилась организованная группа военных
Мультимодальный аэродром «Орша» должен заработать в октябре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Под откос
Белорусские врачи о работе во время пандемии COVID-19: «Сражались – это громко сказано. Были поставлены задачи, которые были выполнены»
Караник о пандемии коронавируса в стране: когда пришло время, каждый выполнил свой долг
Эксперт об инциденте в Лиде: «У тебя есть право – проголосуй, как ты считаешь нужным. Но не говори от имени всех»
Бич выборов-2020 – огромное количество неграмотных «голосовалок». Мнение эксперта
«Рух» победил «Минск» в чемпионате страны по футболу
Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят 2 миллиона рублей на авансовый платеж за комплект лопастей для авиации
Акция «Моя родина! Моя Беларусь!» в Смолевичах - стрим
Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси
Саснович вышла в третий раунд квалификации турнира в Палермо
Белгидромет: условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели
мнение
Михаил КУЧКО
Молочное лобби цифрой прирастать будет
«Торпедо-БелАЗ» одержало победу над БАТЭ, уступая по ходу матча 0:2
Теннис. Ивашко и Герасимов уступили в выставочных матчах
Более 1,2 тысячи субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по Указу № 143
Как на Линии Сталина отметили 90-летие ВДВ
"Никаких переносов нет" – Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и Парламенту
В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов
В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в Минске
LOT вновь начала летать в Минск
Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий
Брест празднует День ВДВ
Минздрав: в Беларуси выздоровели и выписаны 62 тыс. 896 пациентов, переболевших коронавирусом
В Витебске отмечают 90-летие ВДВ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ