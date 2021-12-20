МВД: ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению

Ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению. Об этом сообщают в Telegram-канале МВД Беларуси.
"В соответствии с Законом "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь" в органы внутренних дел поступило ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. В настоящее время оно принято к рассмотрению", – говорится в сообщении.
– Срок рассмотрения таких ходатайств составляет до шести месяцев. При необходимости срок рассмотрения может быть продлен на три месяца. Текущая ситуация в области рассмотрения ходатайств иностранных лиц без гражданства о предоставлении статуса беженца характеризуется аналогичными цифрами прошлого года. Мы уже зарегистрировали около 500 ходатайств иностранцев о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. При этом, конечно, необходимо отметить, что доля граждан Украины, которая ходатайствует о статусе беженца или дополнительной защите, уменьшается с учетом принятого решения Президента об [упрощении процедуры] натурализации этой категории лиц. И, с другой стороны, увеличивается количество граждан третьих государств, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, – добавил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси