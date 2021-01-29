МВД: иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро

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Как отметили в ведомстве, в августе 2018 года мужчина, используя служебные полномочия, заключил от имени иностранной компании контракт на отгрузку минским заводом в адрес торгового дома различных моделей тракторной техники.– объяснили в МВД. –Сообщается, что сейчас Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении гражданина Литвы возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.Видео: МВД