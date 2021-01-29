МВД: иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили подозреваемого в хищении 154 тракторов. Им оказался руководитель иностранного торгового дома ОАО «МТЗ» (доля собственности белорусского предприятия составляет 51%), расположенного на территории одной из стран Евросоюза. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Как отметили в ведомстве, в августе 2018 года мужчина, используя служебные полномочия, заключил от имени иностранной компании контракт на отгрузку минским заводом в адрес торгового дома различных моделей тракторной техники.
«Управляющим гарантировались своевременная оплата и полный расчет за приобретенную продукцию, продажа которой должна была осуществляться за пределами Беларуси, – объяснили в МВД. – Однако вместо доставки и выгрузки тракторов в указанном пункте умышленно перенаправил товар на склад одной из литовских компаний, собственником которой являлся. В дальнейшем всю полученную таким образом технику он реализовал третьим лицам без перевода оплаты на счета ОАО «МТЗ».
Сообщается, что сейчас Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении гражданина Литвы возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
Видео: МВД
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