Информация о минировании учебных заведений не подтвердились, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
– Сегодня на электронные ящики госорганизаций (преимущественно учреждений образования) неизвестные массово разослали сообщения об опасности. Соответствующие письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов, – отметили в МВД.
Все учреждения образования были обследованы правоохранителями – сведения оказались ложными. В настоящий момент устанавливают причастных к угрозам.
– Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, – обратили внимание в МВД.
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МВД: информация о минировании учебных заведений не подтвердилась
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