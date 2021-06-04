МВД: еще два Telegram-чата признаны экстремистскими

Еще два Telegram-чата признаны экстремистскими. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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– 3 июня решением суда Солигорского района два деструктивных Telegram-чата "Стачком ОАО "Беларуськалий" и "Солигорск 97%" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД, – рассказали в ведомстве.
На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, а также призывы к нанесению вреда нацбезопасности, сопротивлению правоохранителям, выражалась неприязнь к представителям госорганов и разжигались социальная вражда и рознь по политическим и идеологическим мотивам.
Отмечается, что теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
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