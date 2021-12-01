МВД: для наркодилеров подростки – расходный материал

За десять месяцев этого года сотрудники наркоконтроля установили личности 96 несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Возраст молодых людей – от 14 до 17 лет, рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович:

– Проведенный МВД анализ свидетельствует: в январе –октябре этого года число несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, имеет тенденцию к значительному росту. Хочу напомнить: уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет.

Эпидемическая обстановка и другие обстоятельства оказали существенное влияние на наркосреду. Молодые люди стали активнее реагировать на предложения «легкого заработка» в интернете. Олег Сильвестрович обратил внимание, что несовершеннолетние из потребителей часто переходят в состав преступных групп, занимающихся не только сбытом опасных веществ, но и организацией нарколабораторий по их изготовлению:

– Основной ресурс для распространения наркотиков – интернет. В глобальной сети часто встречается заманчивая реклама о возможностях быстрого, легкого, а самое главное – высокого заработка. Как только молодые люди проявляют интерес к предложению, общение продолжается в мессенджерах Telegram или VIPole. Организаторы интернет-магазинов и сайтов по продаже наркотиков обещают большую прибыль, карьерный рост, убеждают в отсутствии каких-либо рисков.

Многие слепо верят в обещания и по своей наивности вступают в опасную игру. При этом мало кто из так называемых минеров успевает заработать. Наниматель постоянно откладывает выплату вознаграждения, а очередные партии наркотиков для раскладки по тайникам приходится приобретать за собственные средства, и так до того момента, пока к работнику в дверь не постучит милиция. Как правило, происходит это в срок до месяца, а некоторых задерживают при первой закладке. Дальше – слезы и осознание случившегося, говорит представитель МВД:

– Наркобизнес жесток, беспринципен и беспощаден. Попавшие в его сети становятся расходным материалом. К примеру, один из задержанных администраторов интернет-магазинов в переписке с куратором называет несовершеннолетних минеров «мясом». Здесь, пожалуй, комментарии излишни. Мы видим, что единственная цель нанимателей – личное обогащение, а судьбы молодых людей им безразличны.

Увы, многие, кто встал на опасный путь, в какой-то момент осознают, что сделали неправильный выбор и хотят выйти из наркобизнеса. Но одного желания недостаточно. Вербовщики, как правило, при приеме на работу требуют данные, которые в будущем используют для шантажа и угроз. Страх заставляет продолжать работать на хозяина. Однако единственный выход из ситуации – отказ от преступной деятельности, подчеркивает Олег Сильвестрович:

– Парадоксально, но большинство взрослых убеждены, что проблема наркотиков коснется кого угодно, только не их. Некоторые родители до сих пор не знают, что интернет и гаджеты не только способствуют развитию ребенка, но и несут серьезную угрозу. Для многих сюрпризом становится информация о том, что их дочь или сын стали наркосбытчиками или наркоманами. Это не значит, что необходимо полностью оградить ребенка от интернета, да и в наш век это вряд ли получится. Не жалейте времени на общение с детьми, объясняйте им, чем опасны наркотики, будьте внимательны к тому, с кем общается подросток, находясь в социальных сетях. Лучшее решение проблемы – ее предотвращение.

Представитель МВД также советует родителям проверять программы, установленные в телефоне ребенка. К примеру, приложение NoteCam позволяет определять GPS-координаты и накладывать их на фотографии. Tor Browser меняет IP-адреса входа в сеть интернет, а мессенждеры Telegram или VIPole необходимы для анонимного общения. Не будет лишним и контроль баланса денежных средств на банковских карточках, которыми пользуются дети.