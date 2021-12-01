МВД: 11 человек задержаны за циничные комментарии о погибших российских десантниках

За циничные комментарии о погибших российских десантниках задержаны 11 человек.
– Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии в связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников. В настоящее время эти лица направлены в изолятор и привлекаются к уголовной ответственности по статье 130 УК РБ за разжигание социальной вражды и розни. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Виновные являются подписчиками экстремистских Telegram-каналов, – уточнил информацию начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский.
В Telegram-канале МВД отмечается, что некоторые лица выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные комментарии. Среди них вандал, который в свое время разукрасил в Минске руки памятнику Пушкину, а до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции.
Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается.
Фото: БЕЛТА