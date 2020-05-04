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Музыкант группы «Ласковый май» скончался в России

Талантливый композитор создал для коллектива около 25 песен, сообщает СтарХит.

Музыкант группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер 3 мая из-за инсульта.

Как отметил продюсер и создатель группы Андрей Разин, Бойко был музыкальным руководителем «Ласкового мая» и сменил на этом посту Сергея Кузнецова. Талантливый композитор создал для коллектива около 25 песен, в том числе и хит «Гадкий утенок».

— Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему небесное. Это большая утрата для группы, — написал Разин в Инстаграм.

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