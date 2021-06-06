В Малом зале им. Г. Ширмы Белорусской государственной филармонии 8 июня состоится музыкальный спектакль для детей «Хрустальный башмачок» по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка», сообщает "Минск-Новости".
Композитор и автор либретто – Владимир Савчик, режиссер-постановщик – Игорь Петров. На сцене для зрителей выступят лауреаты и дипломанты международных и национальных конкурсов, солисты Белорусской государственной филармонии.
Музыкальное сопровождение – лауреат международного конкурса Сергей Войницкий (фортепиано), лауреат международных конкурсов Наталья Змитрович (домра), Андрей Дергай (кларнет). Ведущая – Надежда Тулинова.
Детский спектакль «Хрустальный башмачок» – яркий театральный проект филармонии с занимательным сюжетом и волшебной музыкой. Знакомая с детства история о любви готова снова покорить сердца зрителей.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
3579
Музыкальный спектакль для детей «Хрустальный башмачок» пройдет в Белгосфилармонии
Музыкальный спектакль для детей «Хрустальный башмачок» пройдет в Белгосфилармонии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.