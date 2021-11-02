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Музыкальная группа Artik & Asti распалась

В этом году популярному российскому дуэту Artik & Asti могло бы исполниться десять лет. Но солистка Анна Дзюба не дождалась юбилея и решила строить карьеру самостоятельно. Такой новостью поделился ее напарник Артем Умрихин на официальной странице группы в Instagram. 


– 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста, – написал музыкант. 

Сегодняшний день, как добавил он, для многих будет грустным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально: Аня покидает группу Artik & Asti, – заявил он. 

По словам артиста, с сегодняшнего дня их пути расходятся. Каждый пойдет своей дорогой. 

– Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь: писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, – пояснил певец. 

Он также выразил благодарность Asti за долгий, невероятно интересный и важный путь. 

– Группа Artik & Asti продолжает свою деятельность , но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу! – заинтриговал исполнитель.  

Фото: ria.ru
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