Музыкальная группа Artik & Asti распалась

В этом году популярному российскому дуэту Artik & Asti могло бы исполниться десять лет. Но солистка Анна Дзюба не дождалась юбилея и решила строить карьеру самостоятельно. Такой новостью поделился ее напарник Артем Умрихин на официальной странице группы в Instagram.
– 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста, – написал музыкант.
Сегодняшний день, как добавил он, для многих будет грустным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально: Аня покидает группу Artik & Asti, – заявил он.
По словам артиста, с сегодняшнего дня их пути расходятся. Каждый пойдет своей дорогой.
– Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь: писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, – пояснил певец.
Он также выразил благодарность Asti за долгий, невероятно интересный и важный путь.
– Группа Artik & Asti продолжает свою деятельность , но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу! – заинтриговал исполнитель.
Фото: ria.ru