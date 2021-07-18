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  2. «Музыка ветра» в Витебске - камчатский ансамбль «ЕЙГУНЫЧВЫН» - стрим

«Музыка ветра» в Витебске - камчатский ансамбль «ЕЙГУНЫЧВЫН» - стрим

Фест уличного искусства «На семи ветрах» не дает скучать во время «Славянского базара» в Витебске. На этот раз жителям и гостям северной столицы предлагают оторваться под «Музыку ветра» вместе с камчатским ансамблем «ЕЙГУНЫЧВЫН». Смотрите событие на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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«Музыка ветра» в Витебске - камчатский ансамбль «ЕЙГУНЫЧВЫН» - стрим
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