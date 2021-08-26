Музыка из видеоигр Skyrim, Heroes III и Mortal Kombat прозвучит в Верхнем городе 28 августа

В столичном Верхнем городе в субботу, 28 августа, пройдет концерт из серии "Классика у ратуши". Минчанам и гостям города представят программу «Video Game Symphony. Музыка компьютерных игр». Об этом сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на управление культуры Мингорисполкома.
Саундтреки из популярных видеоигр исполнит симфонический оркестр Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси под управлением приглашенного дирижера Андрея Якушева и специального гостя – хора Polifonica. Музыканты являются лауреатами многих международных конкурсов, выступали на сценах Европы и Азии, в том числе в знаменитой Венской филармонии. Создатель и директор хора – Ольга Иванова, дирижер – Павел Шепелев.
В центре столицы прозвучат произведения из популярных видеоигр Assasin’s Creed, Metal Gear Solid 2, Skyrim, Heroes III, Killzone, Mortal Kombat и др.
Вход на музыкальный вечер бесплатный.
Фото из архива БЕЛТА