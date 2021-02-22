Мужское меню: 5 блюд, чтобы угодить своему защитнику

Лучший способ проявить это самое внимание – накрыть своему мужчине праздничный стол из блюд, которые смело можно назвать «настоящей мужской едой». Пусть это займет больше времени и сил, чем поход в кулинарию ближайшего универмага, но эмоции будут куда более ярче, это точно. Помните: сытый мужчина – довольный мужчина.
Примерное меню из пяти блюд, чтобы ваш защитник остался доволен.
Настоящий борщ с копченым салом
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• Свекла - 500 г
• Копченое сало - 150 г
• Картофель - 250 г
• Белокочанная капуста - 500 г
• Лук репчатый - 2 головки
• Морковь - 1 штука
• Говядина - 300 г
• Лимон - 1 штука
• Рубленая петрушка - 2 столовые ложки
• Сметана 35%-ная - 50 г
• Томатная паста - 2 столовые ложки
2. В 5-литровую кастрюлю сложить говядину и крупно порезанную головку репчатого лука, можно положить лавровый лист. Ставим кастрюлю на огонь и варим бульон примерно около часа.
3. Пока бульон варится делаем зажарку. Кусками примерно по 1 см режем сало. Одно условие, копченое сало должно быть домашнего копчения, то есть с ярко выраженным вкусом копченостей. Если сало в продаже не найдете, а его очень трудно найти, то можно использовать жидкий дым, он часто продается в крупных супермаркетах, но лучше и ярче вкус получается с копченым домашним салом. Обжариваем сало на сковороде до получения шкварок, но не пережариваем. Если используется жидкий дым, то нужно при обжарке сала добавить его примерно 3 столовые ложки. Трем на крупной терке свеклу, морковь и режем кружочками репчатый лук, кладем все это в сковороду с обжаренным салом, перемешиваем и жарим пока зажарка не станет одного цвета, в конце добавляем томатную пасту, перемешиваем и обжариваем еще минуту. Должна получиться зажарка с ярко выраженным запахом копченостей.
4. Когда бульон готов, кладем в него нашу зажарку. Что бы сделать ярче вкус копченостей и цвет свеклы, кладем в наш борщ половину лимона, без кожуры и мелко порезанную. Варим минут 10.
5. Шинкуем капусту и когда наш борщ станет хорошего свекольного цвета, кладем капусту в кастрюлю, варим минут 15, после чего кладем нарезанный картофель дольками примерно по 0,5 см и варим еще минут 15.
6. Все, борщ готов, подавать лучше украсив зеленью и положив в борщ сметану.
Подробный пошаговый рецепт борща
Перечный стейк с картофелем фри
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• Говяжий стейк - 6 штук
• Картофель фри - 1,5 кг
• Говяжий бульон - 300 мл
• Коньяк - 150 мл
• Портвейн - 200 мл
• Растительное масло - 3 столовые ложки
• Черный перец горошком - 80 г
• Свежемолотый черный перец - щепотка
• Соль по вкусу
2. Обсыпьте стейки дробленым перцем, слегка придавливая рукой, чтобы он прилип к мясу.
3. Обжаривайте стейки на сковороде по 3–8 минут с каждой стороны до желаемой степени прожарки.
4. Уберите жир со сковороды и нагрейте ее на сильном огне.
5. Влейте коньяк, фламбируйте, выпарите на 2/3. Добавьте портвейн и выпарите на 2/3 до консистенции сиропа.
6. Влейте бульон и выпарите наполовину. Посолите и поперчите по вкусу.
7. Положите перченые стейки в соус и разогревайте 2–3 минуты.
8. Тем временем разогрейте фритюр до 180 С и вновь погрузите в него картофель, чтобы он подрумянился.
9. Дайте маслу стечь, посолите и сразу же подавайте со стейками и соусом.
Подробный пошаговый рецепт стейка
Гарнир из жареных баклажанов
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• Баклажаны - 2 штуки
• Растительное масло - 50 мл
• Яблочный уксус - 1 столовая ложка
• Чеснок - 4 зубчика
• Соль по вкусу
• Пшеничная мука - 150 г
2. Затем отжать, обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле.
3. Уложить готовые баклажаны на блюдо, посыпать сверху тертым чесноком, сбрызнуть яблочным уксусом (или сухим вином), поместить в холодильник на 3–4 часа.
4. Подавать как самостоятельное блюдо в горячем или холодном виде либо как гарнир к мясу.
Подробный пошаговый рецепт гарнира
Салат овощной с сыром «Филадельфия»
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• Помидоры - 2 штуки
• Смесь салатных листьев - 1 пучок
• Сладкий перец - 1 штука
• Зелень - 1 пучок
• Красный лук - 1 штука
• Огурцы - 2 штуки
• Сыр Филадельфия - 125 г
• Оливковое масло - 2 столовые ложки
• Лайм - 1 штука
• Специи по вкусу
• Соль по вкусу
• Сахар по вкусу
2. Сделать заправку: оливковое масло, сок одного лайма, соль, сахар, специи для салата – смешать.
3. Овощи полить заправкой , сверху выложить сыр «Филадельфия».
Подробный пошаговый рецепт салата
Шоколадно-кокосовый десерт
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• Манная крупа - 5 чайных ложек
• Сахар - 2 чайные ложки
• Молоко - 1,5 стакана
• Соль - щепотка
• Кокосовая стружка - 4 чайные ложки
• Молочный шоколад - 100 г
• Сливки - 30 мл
2. 50 г шоколада растопить в молоке в сотейнике и довести до кипения.
3. Постоянно помешивая молоко, медленно всыпаем крупу – это позволит избежать комочков.
4. Помешивая, уварить до загустения на среднем огне (около 3–5 минут).
5. Разлить по формочкам (для маффинов, к примеру) и отправить в холодильник на ночь.
6. Растопить 50 г шоколада со сливками и полить полученным соусом десерт при подаче.
Подробный пошаговый рецепт десерта
Приятного аппетита!