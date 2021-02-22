Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мужское меню: 5 блюд, чтобы угодить своему защитнику

Мужское меню: 5 блюд, чтобы угодить своему защитнику

Если у вашего мужчины нет недостатка в мыльных принадлежностях, носках и нижнем белье, если вы ничего не понимаете в современных гаджетах, то, скорее всего, ваша фантазия на тему «что подарить на 23 февраля» зашла в тупик. Тут самое время вспомнить, что дело-то вовсе не в подарке, а во внимании. 

Лучший способ проявить это самое внимание – накрыть своему мужчине праздничный стол из блюд, которые смело можно назвать «настоящей мужской едой». Пусть это займет больше времени и сил, чем поход в кулинарию ближайшего универмага, но эмоции будут куда более ярче, это точно. Помните: сытый мужчина – довольный мужчина.

Примерное меню из пяти блюд, чтобы ваш защитник остался доволен.        

Настоящий борщ с копченым салом

• Свекла - 500 г
• Копченое сало - 150 г
• Картофель - 250 г
• Белокочанная капуста - 500 г
• Лук репчатый - 2 головки
• Морковь - 1 штука
• Говядина - 300 г
• Лимон - 1 штука
• Рубленая петрушка - 2 столовые ложки
• Сметана 35%-ная - 50 г
• Томатная паста - 2 столовые ложки
1. Говядину порезать кусками размером по 2–3 см, на борщ лучше брать грудинку.
2. В 5-литровую кастрюлю сложить говядину и крупно порезанную головку репчатого лука, можно положить лавровый лист. Ставим кастрюлю на огонь и варим бульон примерно около часа.
3. Пока бульон варится делаем зажарку. Кусками примерно по 1 см режем сало. Одно условие, копченое сало должно быть домашнего копчения, то есть с ярко выраженным вкусом копченостей. Если сало в продаже не найдете, а его очень трудно найти, то можно использовать жидкий дым, он часто продается в крупных супермаркетах, но лучше и ярче вкус получается с копченым домашним салом. Обжариваем сало на сковороде до получения шкварок, но не пережариваем. Если используется жидкий дым, то нужно при обжарке сала добавить его примерно 3 столовые ложки. Трем на крупной терке свеклу, морковь и режем кружочками репчатый лук, кладем все это в сковороду с обжаренным салом, перемешиваем и жарим пока зажарка не станет одного цвета, в конце добавляем томатную пасту, перемешиваем и обжариваем еще минуту. Должна получиться зажарка с ярко выраженным запахом копченостей.
4. Когда бульон готов, кладем в него нашу зажарку. Что бы сделать ярче вкус копченостей и цвет свеклы, кладем в наш борщ половину лимона, без кожуры и мелко порезанную. Варим минут 10.
5. Шинкуем капусту и когда наш борщ станет хорошего свекольного цвета, кладем капусту в кастрюлю, варим минут 15, после чего кладем нарезанный картофель дольками примерно по 0,5 см и варим еще минут 15.
6. Все, борщ готов, подавать лучше украсив зеленью и положив в борщ сметану.

Подробный пошаговый рецепт борща

Перечный стейк с картофелем фри

• Говяжий стейк - 6 штук
• Картофель фри - 1,5 кг
• Говяжий бульон - 300 мл
• Коньяк - 150 мл
• Портвейн - 200 мл
• Растительное масло - 3 столовые ложки
• Черный перец горошком - 80 г
• Свежемолотый черный перец - щепотка
• Соль по вкусу
1. Разогрейте масло для фритюра до 150С. Погрузите в него картофель на 5 минут, затем выньте и дайте остыть.
2. Обсыпьте стейки дробленым перцем, слегка придавливая рукой, чтобы он прилип к мясу.
3. Обжаривайте стейки на сковороде по 3–8 минут с каждой стороны до желаемой степени прожарки.
4. Уберите жир со сковороды и нагрейте ее на сильном огне.
5. Влейте коньяк, фламбируйте, выпарите на 2/3. Добавьте портвейн и выпарите на 2/3 до консистенции сиропа.
6. Влейте бульон и выпарите наполовину. Посолите и поперчите по вкусу.
7. Положите перченые стейки в соус и разогревайте 2–3 минуты.
8. Тем временем разогрейте фритюр до 180 С и вновь погрузите в него картофель, чтобы он подрумянился.
9. Дайте маслу стечь, посолите и сразу же подавайте со стейками и соусом.

Подробный пошаговый рецепт стейка

Гарнир из жареных баклажанов

• Баклажаны - 2 штуки
• Растительное масло - 50 мл
• Яблочный уксус - 1 столовая ложка
• Чеснок - 4 зубчика
• Соль по вкусу
• Пшеничная мука - 150 г
1. Баклажаны вымыть, нарезать вдоль плода ломтями и опустить на 30 минут в подсоленную воду (1 ст. ложка соли на 1 л воды).
2. Затем отжать, обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле.
3. Уложить готовые баклажаны на блюдо, посыпать сверху тертым чесноком, сбрызнуть яблочным уксусом (или сухим вином), поместить в холодильник на 3–4 часа.
4. Подавать как самостоятельное блюдо в горячем или холодном виде либо как гарнир к мясу.

Подробный пошаговый рецепт гарнира

Салат овощной с сыром «Филадельфия»

• Помидоры - 2 штуки
• Смесь салатных листьев - 1 пучок
• Сладкий перец - 1 штука
• Зелень - 1 пучок
• Красный лук - 1 штука
• Огурцы - 2 штуки
• Сыр Филадельфия - 125 г
• Оливковое масло - 2 столовые ложки
• Лайм - 1 штука
• Специи по вкусу
• Соль по вкусу
• Сахар по вкусу
1. Овощи нарезать, салат порвать, лук нарезать тонкими полукольцами, все перемешать, выложить на блюдо.
2. Сделать заправку: оливковое масло, сок одного лайма, соль, сахар, специи для салата – смешать.
3. Овощи полить заправкой , сверху выложить сыр «Филадельфия».

Подробный пошаговый рецепт салата

Шоколадно-кокосовый десерт

• Манная крупа - 5 чайных ложек
• Сахар - 2 чайные ложки
• Молоко - 1,5 стакана
• Соль - щепотка
• Кокосовая стружка - 4 чайные ложки
• Молочный шоколад - 100 г
• Сливки - 30 мл
1. Смешать в чашке манную крупу, сахар, соль и кокосовую стружку.
2. 50 г шоколада растопить в молоке в сотейнике и довести до кипения.
3. Постоянно помешивая молоко, медленно всыпаем крупу – это позволит избежать комочков.
4. Помешивая, уварить до загустения на среднем огне (около 3–5 минут).
5. Разлить по формочкам (для маффинов, к примеру) и отправить в холодильник на ночь.
6. Растопить 50 г шоколада со сливками и полить полученным соусом десерт при подаче.

Подробный пошаговый рецепт десерта

Приятного аппетита!
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Вековая дубрава взята под охрану в Стародорожском районе
Число осужденных несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,8%
Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России
Признание трудовых заслуг на уровне области - это еще и гордость за предприятие и район - мнение
Спортивно-развлекательная акция "БГУ в Логойске" пройдет 25 февраля
Великобритания возобновит международное сообщение для туристов не ранее 17 мая
Поставские пейзажи и портреты: в Минске открылись выставки белорусских художниц
Споры черной плесени могут пережить путешествие на Марс
Комаровский объяснил, когда прогулки в мороз действительно могут навредить ребенку
Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И коротко о культуре…
Ученые научились анализировать состав атмосферы далеких экзопланет
Коллаборация Levi’s x Pocemon, новый креативный директор Montblanc и Барби вместо моделей в коллекции Richard Quinn: что нового произошло в моде за неделю
Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае
Фотофакт. В Шанхае зацвели магнолии
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества, состоялись в Минске
Виктория Боня планирует стать депутатом
Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера
Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан
Беларусь ограничивает ввоз свинины из Коми из-за АЧС
Странный выпад защиты экс-руководителя Белгазпромбанка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Советы мужчинам
Депутат: встреча Лукашенко и Путина – логичная и естественная форма взаимодействия
Нацбанк: система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков
Хренин: в этом году День защитника Отечества наполняется особым смыслом
С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы - Хренин
Ветеранов Вооруженных Сил поздравили в Советском районе Минска
Исаченко встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси
Биткойн снижается более чем на 15%
В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину
Госатомнадзор: безопасность БелАЭС контролируется в режиме реального времени
Аналитик БИСИ о встрече Лукашенко и Путина: в условиях современных коммуникаций формат «без галстуков» становится приоритетным
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
В Россонском районе мужчина незаконно добывал лося. Дело направлено в суд
Беларусь и Армения обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере
Риелторы: в начале года на первичном рынке жилой недвижимости Минска наблюдалось слабое снижение цен
Умерла знаменитая актриса из «Семнадцати мгновений весны»
Политолог: Беларусь и Россия не отказываются от курса на углубленную интеграцию
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив по 6 марта
В Минске будут комплексно работать над профилактикой повреждения дорожного покрытия
В Гомеле от пяти до восьми лет колонии получили фигуранты дела о коктейле Молотова
Запросы по "делу Белгазпромбанка" направлялись в правоохранительные органы почти 40 стран
Поставки белорусской керамической плитки на молдавский рынок планируется существенно нарастить в 2021 году
мнение
Виктория КОХНО
Ели много, да тощими стали
В канун Дня защитника Отечества в Гродно прошла военно-патриотическая игра среди отрядов МООП
Фотофакт. Весна близко
Лукашенко и Путин продолжили общение за катанием на горных лыжах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ