Мужское меню: 5 блюд, чтобы угодить своему защитнику

Настоящий борщ с копченым салом

• Свекла - 500 г

• Копченое сало - 150 г

• Картофель - 250 г

• Белокочанная капуста - 500 г

• Лук репчатый - 2 головки

• Морковь - 1 штука

• Говядина - 300 г

• Лимон - 1 штука

• Рубленая петрушка - 2 столовые ложки

• Сметана 35%-ная - 50 г

• Томатная паста - 2 столовые ложки

Перечный стейк с картофелем фри

• Говяжий стейк - 6 штук

• Картофель фри - 1,5 кг

• Говяжий бульон - 300 мл

• Коньяк - 150 мл

• Портвейн - 200 мл

• Растительное масло - 3 столовые ложки

• Черный перец горошком - 80 г

• Свежемолотый черный перец - щепотка

• Соль по вкусу

Гарнир из жареных баклажанов

• Баклажаны - 2 штуки

• Растительное масло - 50 мл

• Яблочный уксус - 1 столовая ложка

• Чеснок - 4 зубчика

• Соль по вкусу

• Пшеничная мука - 150 г

Салат овощной с сыром «Филадельфия»

• Помидоры - 2 штуки

• Смесь салатных листьев - 1 пучок

• Сладкий перец - 1 штука

• Зелень - 1 пучок

• Красный лук - 1 штука

• Огурцы - 2 штуки

• Сыр Филадельфия - 125 г

• Оливковое масло - 2 столовые ложки

• Лайм - 1 штука

• Специи по вкусу

• Соль по вкусу

• Сахар по вкусу

Шоколадно-кокосовый десерт

• Манная крупа - 5 чайных ложек

• Сахар - 2 чайные ложки

• Молоко - 1,5 стакана

• Соль - щепотка

• Кокосовая стружка - 4 чайные ложки

• Молочный шоколад - 100 г

• Сливки - 30 мл

Лучший способ проявить это самое внимание – накрыть своему мужчине праздничный стол из блюд, которые смело можно назвать «настоящей мужской едой». Пусть это займет больше времени и сил, чем поход в кулинарию ближайшего универмага, но эмоции будут куда более ярче, это точно. Помните: сытый мужчина – довольный мужчина.Примерное меню из пяти блюд, чтобы ваш защитник остался доволен.1. Говядину порезать кусками размером по 2–3 см, на борщ лучше брать грудинку.2. В 5-литровую кастрюлю сложить говядину и крупно порезанную головку репчатого лука, можно положить лавровый лист. Ставим кастрюлю на огонь и варим бульон примерно около часа.3. Пока бульон варится делаем зажарку. Кусками примерно по 1 см режем сало. Одно условие, копченое сало должно быть домашнего копчения, то есть с ярко выраженным вкусом копченостей. Если сало в продаже не найдете, а его очень трудно найти, то можно использовать жидкий дым, он часто продается в крупных супермаркетах, но лучше и ярче вкус получается с копченым домашним салом. Обжариваем сало на сковороде до получения шкварок, но не пережариваем. Если используется жидкий дым, то нужно при обжарке сала добавить его примерно 3 столовые ложки. Трем на крупной терке свеклу, морковь и режем кружочками репчатый лук, кладем все это в сковороду с обжаренным салом, перемешиваем и жарим пока зажарка не станет одного цвета, в конце добавляем томатную пасту, перемешиваем и обжариваем еще минуту. Должна получиться зажарка с ярко выраженным запахом копченостей.4. Когда бульон готов, кладем в него нашу зажарку. Что бы сделать ярче вкус копченостей и цвет свеклы, кладем в наш борщ половину лимона, без кожуры и мелко порезанную. Варим минут 10.5. Шинкуем капусту и когда наш борщ станет хорошего свекольного цвета, кладем капусту в кастрюлю, варим минут 15, после чего кладем нарезанный картофель дольками примерно по 0,5 см и варим еще минут 15.6. Все, борщ готов, подавать лучше украсив зеленью и положив в борщ сметану.1. Разогрейте масло для фритюра до 150С. Погрузите в него картофель на 5 минут, затем выньте и дайте остыть.2. Обсыпьте стейки дробленым перцем, слегка придавливая рукой, чтобы он прилип к мясу.3. Обжаривайте стейки на сковороде по 3–8 минут с каждой стороны до желаемой степени прожарки.4. Уберите жир со сковороды и нагрейте ее на сильном огне.5. Влейте коньяк, фламбируйте, выпарите на 2/3. Добавьте портвейн и выпарите на 2/3 до консистенции сиропа.6. Влейте бульон и выпарите наполовину. Посолите и поперчите по вкусу.7. Положите перченые стейки в соус и разогревайте 2–3 минуты.8. Тем временем разогрейте фритюр до 180 С и вновь погрузите в него картофель, чтобы он подрумянился.9. Дайте маслу стечь, посолите и сразу же подавайте со стейками и соусом.1. Баклажаны вымыть, нарезать вдоль плода ломтями и опустить на 30 минут в подсоленную воду (1 ст. ложка соли на 1 л воды).2. Затем отжать, обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле.3. Уложить готовые баклажаны на блюдо, посыпать сверху тертым чесноком, сбрызнуть яблочным уксусом (или сухим вином), поместить в холодильник на 3–4 часа.4. Подавать как самостоятельное блюдо в горячем или холодном виде либо как гарнир к мясу.1. Овощи нарезать, салат порвать, лук нарезать тонкими полукольцами, все перемешать, выложить на блюдо.2. Сделать заправку: оливковое масло, сок одного лайма, соль, сахар, специи для салата – смешать.3. Овощи полить заправкой , сверху выложить сыр «Филадельфия».1. Смешать в чашке манную крупу, сахар, соль и кокосовую стружку.2. 50 г шоколада растопить в молоке в сотейнике и довести до кипения.3. Постоянно помешивая молоко, медленно всыпаем крупу – это позволит избежать комочков.4. Помешивая, уварить до загустения на среднем огне (около 3–5 минут).5. Разлить по формочкам (для маффинов, к примеру) и отправить в холодильник на ночь.6. Растопить 50 г шоколада со сливками и полить полученным соусом десерт при подаче.