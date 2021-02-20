В заключительном матче первого квалификационного этапа баскетбольного чемпионата мира 2023 года сборная Беларуси обыграла албанцев – 93:72 (25:24, 19:15, 26:16, 23:17).
Наша команда обеспечила себе одно из двух первых мест в группе еще до начала матчей заключительного квалификационного «окна». Однако позавчера достаточно неожиданно проиграла португальцам – 57:75, а покидать Никосию с двумя поражениями, даже несмотря на более чем экспериментальный состав, явно себе позволить не могла.
В поединке против непритязательных албанцев подопечные Ростислава Вергуна, как и в прошлой встрече, заставили понервничать белорусских болельщиков. Но на сей раз победы добились.
Самыми результативными в составе белорусской дружины сегодня стали Евгений Белянков (26 очков) и проводивший всего вторую игру за сборную Владислав Близнюк (14).
В еще одном матче игрового дня в нашей «пульке» португальцы обыграли киприотов – 84:52.
Таким образом, итоговая таблица группы «А» выглядит так: 1. Португалия – 11 очков (6 встреч), 2. Беларусь – 11 (6), 3. Кипр – 7 (6), 4. Албания – 7 (6).
Из квартета «B» в следующий этап квалификации мирового первенства пробились исландцы и словаки.
Фото: архив БЕЛТА
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу взяла верх над албанцами в матче преквалификации ЧМ-2023
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