Мужчину спасли из пожара в столичной квартире

Возгорание произошло на улице Неманская, 78, рассказали в МГУ МЧС.

Работники МЧС спасли мужчину из пожара в столичной квартире на улице Неманская, 78. Звонок на пульт спасателей поступил от очевидцев, которые увидели дым на третьем этаже девятиэтажки.

– Спасатели проникли в квартиру и на полу в жилой комнате в бессознательном состоянии обнаружили хозяина квартиры 1986 г.р. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи, – рассказала подробности официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

По ее словам, пожар повредил диван, также закопчена комната. Что касается причин возгорания, то, скорее всего, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим.