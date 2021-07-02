Мужчину со взрывчаткой задержали в аэропорту Афганистана

Согласно информации телеканала 1TV, мужчина пытался пронести в аэропорт взрывчатку. Потенциального террориста задержали, когда тот направлялся с музыкальным инструментом на рейс в Кабул. Отмечается, что взрывчатку злоумышленник положил именно в этот предмет.В настоящий момент о произошедшем больше ничего не сообщается.