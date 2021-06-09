В Сочи мужчина убил двух приставов из-за конфликта, развернувшегося при выселении жителей из многоэтажного дома. Подозреваемый в совершении преступления задержан, передает ТАСС.
– 9 июня около 10:35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение, что на ул. Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте, – уточняется в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
МВД подтвердило сведения о задержании подозреваемого в убийстве двух приставов.
– Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть, – добавили в управлении.
Фото: pixabay.com
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Мужчина застрелил двух судебных приставов в Сочи
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